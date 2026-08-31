Svi su znali 'Čeličnu lady', a malo tko zna ovu stranu: Kseniji je obitelj bila najveći ponos

Ksenija Urličić, legendarna televizijska urednica i voditeljica koju su generacije gledatelja upoznale kao 'Čeličnu lady' i 'mamu Dore', preminula je u 87. godini, nekoliko tjedana nakon smrti supruga Ivice Urličića. Iza sebe je ostavila iznimnu televizijsku karijeru. Na televiziju je stigla krajem 1950-ih, a tijekom desetljeća prošla je put od spikerice i voditeljice do urednice i glavne urednice Zabavnog programa. Upravo je ona 1995. godine osmislila ime Dora za hrvatski izbor za pjesmu Eurovizije.

No, dok je na televiziji bila poznata po odlučnosti, zahtjevnosti i snažnom karakteru, u privatnom je životu, prema vlastitim riječima i svjedočanstvima iz brojnih intervjua, bila izrazito vezana uz obitelj.

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Dvije kćeri, Katarina i Neda, bile su joj najveći ponos. Stariju Katarinu dobila je 1962. godine, dok je mlađa Neda rođena 1968. godine. Katarina je bila kći iz Ksenijina prvog braka, dok je Nedu dobila u drugom i dugogodišnjem braku s Ivicom Urličićem. Ksenija je često govorila koliko su joj kćeri važne, a obje su, za razliku od majke, odabrale mirniji život daleko od televizijskih reflektora.

Od 'Čelične lady' do 'gospođice bake'

Katarina je vrlo rano postala majka. Prvu kćer Andreu rodila je sa samo 18 godina, zbog čega je Ksenija već sa 41 godinom postala baka. Na Prisavlju su je tada, uz dozu šale i simpatije, počeli pozdravljati kao 'gospođicu baku'.

Katarina je kasnije sa suprugom Kazimirom Bačićem dobila četvero djece – kćeri Andreu i Luciju te sinove Luku i Matiju.

Mlađa kći Neda također je svoj život u velikoj mjeri posvetila obitelji. U braku sa skladateljem, glazbenikom i televizijskim urednikom Željenom Klašterkom dobila je kćer Klaru i sina Vala Ivana.

S vremenom je postala i prabaka te se njezina obitelj tako s godinama proširila na čak 19 članova u užoj obitelji. U jednom intervjuu istaknula je da joj je najveća životna sreća bila upravo to što ima djecu, unuke i praunuke te što ih može gledati kako stvaraju vlastite obitelji.

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Suprug Ivica bio joj je životni oslonac

Posebno mjesto u Ksenijinu privatnom životu imao je suprug Ivica Urličić, kojeg je od milja zvala Ivo ili Ico. Ivica je bio inženjer i jedan od važnih ljudi u tehničkoj povijesti HRT-a. Radio je na razvoju televizijske tehnike, sudjelovao u izgradnji tehničkog dijela RTV centra na Prisavlju, a od 1992. do 1995. bio je tehnički direktor HRT-a.

Ksenija je svojedobno opisivala supruga kao svoj 'životni korektiv'. Za sebe je govorila da je sklona zanosima i da ponekad 'lebdi u oblacima', dok je Ico bio miran, staložen i racionalan. Posebno je isticala i činjenicu da je godinama radio u inozemstvu, uključujući pet godina u Kamerunu za Ujedinjene narode, kao i određeno vrijeme u Ruandi. Ivica je preminuo 12. kolovoza 2026., a Ksenija ga je nadživjela tek nekoliko tjedana.

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Velika obitelj bila joj je najveća sreća

Ksenija je nakon umirovljenja često govorila da joj upravo obitelj daje osjećaj ispunjenosti. Voljela je kuhati za svoje najbliže, a znala je pripremati više jela kako bi svakome udovoljila.

Ksenija Urličić iza sebe je ostavila televizijsku karijeru kakvu je teško ponoviti. Bila je spikerica, voditeljica, urednica i glavna urednica Zabavnog programa, a upravo je u njezinu mandatu nastao niz danas antologijskih televizijskih formata. Za svoj rad dobila je i HRT-ovu godišnju nagradu, a odlikovana je Redom Danice hrvatske s likom Antuna Radića i medaljom Oluja.

Ksenija je nakon umirovljenja često govorila da joj upravo obitelj daje osjećaj ispunjenosti. Voljela je kuhati za svoje najbliže, a znala je pripremati više jela kako bi svakome udovoljila.