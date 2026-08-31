Preminula popularna influencerica Kristina Kovačević Hitrec, autorica 'Maminog bloga'

Preminula je Kristina Kovačević Hitrec, hrvatska influencerica i blogerica, široj javnosti poznata kao autorica popularnog Maminog bloga.

Vijest o njezinoj smrti odjeknula je društvenim mrežama, gdje je godinama okupljala veliku zajednicu pratitelja i otvoreno govorila o majčinstvu, obitelji i životnim izazovima.

Uzrok smrti zasad nije javno objavljen.

Kristina je bila majka šestero djece, a svoju je obitelj često uključivala u sadržaj koji je dijelila s pratiteljima. Posljednje, šesto dijete, kćer Victoriju, rodila je u travnju ove godine. O trudnoći i porodu govorila je vrlo otvoreno, ne skrivajući ni teške trenutke.