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PREBRZO VOZIO /

Izazvao prometnu nesreću bez vozačke pa pobjegao: U autu ostavio ozlijeđenog suputnika

Izazvao prometnu nesreću bez vozačke pa pobjegao: U autu ostavio ozlijeđenog suputnika
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Foto: ilustracija: Igor Soban/PIXSELL

Ozlijeđeni putnik (61) hitno je prevezen u Županijsku bolnicu Koprivnica, gdje će težina njegovih ozljeda biti naknadno utvrđena

31.8.2026.
11:11
Tesa Katalinić
ilustracija: Igor Soban/PIXSELL
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Teška prometna nesreća u kojoj je ozlijeđen muškarac dogodila se u subotu oko 11 u mjestu Županec. 

Nakon što je izgubio nadzor nad vozilom i silovito udario u betonski stup, vozač (34) pobjegao je s mjesta nesreće i ostavio ozlijeđenog suputnika (61) u automobilu. 

Očevidom je utvrđeno da je vozač upravljao automobilom bez vozačke dozvole koja mu je oduzeta zbog ranije prikupljenih negativnih bodova.

Prebrzo vozio pa se zabio u stup

Do nesreće je došlo zbog neprilagođene brzine uvjetima na cesti, zbog čega je automobil sletio izvan ceste ulijevo. Pokušavajući se vratiti na cestu, vozač je naglo skrenuo udesno, nakon čega je potpuno izgubio nadzor nad vozilom.

Nakon toga se automobil počeo nekontrolirano zanositi cijelom širinom kolnika, a potom je ponovno sletio ulijevo. Prednjim dijelom udario je u betonski stup javne rasvjete.

Ozlijeđeni putnik (61) hitno je prevezen u Županijsku bolnicu Koprivnica, gdje će težina njegovih ozljeda biti naknadno utvrđena.

Zbog izazivanja nesreće, bježanja s mjesta događaja i nepružanja pomoći ozlijeđenom putniku, vozaču (34) prijeti novčana kazna u iznosu do 3 960 eura ili kazna zatvora do 60 dana.

Osim toga, prijeti mu i još jedna zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima u trajanju do 18 mjeseci.

"Nakon pravomoćnosti odluke o prekršaju odredit će mu se i 9 negativnih prekršajnih bodova", priopćili su iz PU varaždinske. 

Pu VaraždinskaTeška Promentna NesrećaPobjegao S Mjesta Nesreće
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