Na starom mostu osvanuo neobičan uređaj: Pored njega natpis koji je potaknuo nagađanja

U slikovitom engleskom selu Sonning, poznatom po mirnoj rijeci Temzi i povijesnoj arhitekturi, stanovnike je nedavno dočekao prizor kao iz nekog drugog vremena. Na kamenom nosaču drevnog mosta Sonning, koji spaja obale Berkshira i Oxfordshirea, osvanuo je stari, bijeli zidni telefon.

Pored njega, uredno postavljen natpis: "Hitna linija za slučaj poplave". Ova bizarna i duhovita instalacija odmah je potaknula nagađanja: je li to portal u drugi svijet, direktna linija s riječnim duhovima ili nešto treće?

Duhoviti umjetnik s ozbiljnom porukom

Iza ove neobične umjetničke intervencije stoji lokalni gerilski umjetnik poznat pod pseudonimom Impro. On je potvrdio da je telefon njegovo djelo, još jedno u nizu kojim pretvara javne prostore u svoju galeriju. Iako na prvi pogled djeluje kao šala, instalacija nosi dublju poruku.

Impro je objasnio da je "već dugo zabrinut zbog poplava koje se događaju oko mosta Sonning" i da je želio stanovnicima pružiti način da ih prijave. Naravno, objašnjenje je ponudio u svom prepoznatljivom, satiričnom stilu.

Foto: Profimedia

"Pozivanje s ovog telefona mora se pažljivo provoditi jer bi pokrenulo trenutačno isušivanje Temze, a moramo uzeti u obzir divlje životinje, naturističke kupače i turističke brodove", našalio se umjetnik. Poruka je jasna: problem poplava je stvaran, a ovaj telefon, iako nefunkcionalan, služi kao glasan podsjetnik na njega.

Most kao platno za umjetničke provokacije

Most Sonning, elegantna građevina od opeke dovršena davne 1775. godine, nije prvi put Improvo platno. Ovaj umjetnik već godinama intrigira javnost svojim instalacijama. Sve je počelo 2013. godine kada se na istom nosaču misteriozno pojavio poštanski sandučić.

Ta je instalacija dospjela na međunarodne naslovnice i potpuno zbunila tadašnjeg slavnog stanovnika Sonninga, iluzionista Urija Gellera, koji je isprva sumnjao da je riječ o duhu nestašne djevojčice. Nekoliko godina kasnije, 2016., na mostu su osvanula crna ulazna vrata s plutajućim otiračem, što je navelo jednog znatiželjnog mještanina da dovesla do njih i pokuca.

Uslijedili su i drugi neobični predmeti poput znaka koji upozorava brodove na opasnost od proklizavanja, pisoara, pa čak i bankomata. Svaka instalacija, iako duhovita, obično je nosila dozu društvene kritike ili komentara na lokalne događaje, pretvarajući ovaj spomenik kulture II. kategorije u neočekivanu pozornicu, piše BBC.

Iako je životni vijek ovih umjetničkih djela kratak, ona uspješno ispunjavaju svoju svrhu. Kroz humor i misterij, Impro uspijeva skrenuti pozornost na stvarne probleme, potaknuti razgovor u zajednici i podsjetiti sve da umjetnost ne pripada samo galerijama, već može oživjeti i na najneočekivanijim mjestima, pa čak i na starom mostu usred rijeke.

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