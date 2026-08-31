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Dinamo dovodi dva pojačanja: Jedan je Kotarski, a drugi?

Dinamo dovodi dva pojačanja: Jedan je Kotarski, a drugi?
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Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Što se tiče odlazaka najbliži su oni Frana Topića i Sergija Domingueza.

31.8.2026.
9:54
Sportski.net
Goran Kovacic/PIXSELL
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Kako se bliži kraj prijelaznog roka tako su glasine oko transfera sve glasnije, a Dinamo bi uskoro, možda već danas trebao potvrditi dvije.

Naime, kako javlja tportal zagrebački je klub za danas zakazao dva liječnička pregleda, te bi, ako sve prođe po planu, trebao dobiti nova imena u svojoj momčadi.

Jedno od dva imena gotovo je sigurno Dominik Kotarski. Rezervni vratar hrvatske nogometne reprezentacije trebao bi stići u Dinamo na jednogodišnju posudbu s pravom otkupa iz Kopenhagena i tako se vratiti u klub u kojemu je proveo gotovo cijeli omladinski put.

Drugo pojačanje pak zasad nije sigurno. Za pretpostaviti je da se radi o pojačanju na poziciji krila, no Dinamo se povezivao sa nekoliko igrača na toj poziciji. Prošli tjedan se govorilo o Esmiru Bajraktareviću, no on će vjerojatno u Njemačku, pa je nakon njega došla vijest kako se u HNL vraća bivši igrač Hajduka Iker Almena, da bi na samom kraju tjedna izbila priča kako Luka Ivanušec radi na raskidu ugovora s Feyenoordom te kako je Dinamo (realna) opcija za nastavak karijere.

Da li će to drugo pojačanje, ako prođe liječnički, biti neko od spomenute trojice ili netko četvrti, tek treba vidjeti. Dodajemo kako je Dinamo navodno također zainteresiran za pojačanje na poziciji stopera, kao i da je od izlaznih transfera najbliži onaj Frana Topića i Sergija Domingueza.

DinamoDominik KotarskiLuka Ivanušec
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