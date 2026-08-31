Tetovirao je cijelo tijelo, uključujući i oči, pa iznenada oslijepio: Ne namjerava stati

Britanac Matthew Whelan (46), poznat kao jedan od najtetoviranijih ljudi u zemlji, doživio je trenutak koji ga je ozbiljno preplašio.

Iznenada je izgubio vid i gotovo 40 minuta nije mogao ništa vidjeti. Kada mu se vid napokon vratio, sve je bilo mutno, a snažna vrtoglavica dodatno mu je otežavala situaciju. Nije uspio ni otključati mobitel pa je zaustavio policijsku patrolu koja mu je pozvala pomoć.

Liječnici su satima pokušavali utvrditi što je uzrokovalo privremenu sljepoću, ali jasan odgovor nisu pronašli. Moždani udar je isključen, a njegove oči prema liječničkim nalazima izgledaju zdravo.

Posebnu pažnju privukla je činjenica da Whelan ima tetovirane bjeloočnice, iako nije potvrđeno da su upravo tetovaže izazvale gubitak vida. Već dvije godine zna i da ima mrenu na oba oka.

Cijeli događaj shvatio je kao upozorenje pa danas manje vremena provodi gledajući u mobitel i više pazi na oči. Ipak, ni ovakvo iskustvo nije ga odgovorilo od novih tetovaža - nakon četverogodišnje pauze ponovno se vratio svojoj velikoj strasti i već planira nove promjene na tijelu.