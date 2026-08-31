Novi dom Vatrenih poprima finalni oblik: Evo kako izgleda kamp u Velikoj Gorici

Hrvatski nogometni savez u Velikoj Gorici gradi nogometni kamp. To bi trebao biti novi dom "Vatrenih" u kojemu će oni trenirati uoči utakmica, a vrijednost cijelog projekta je nešto veća od 35 milijuna eura.

Kompleks će imati jednu tribinu s 1500 sjedećih mjesta, glavni te tri pomoćna terena, kao i urede u koje će se preseliti cijela administracija HNS-a.

Nastavak je to ulaganja u nogomet nakon gradnje Kranjčevićeve i Maksimira te početak planova za sređivanje pitanja Poljuda, a kako novi dom Vatrenih izgleda, pogledajte u galeriji na vrhu.