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KAPITALNI PROJEKT /

Novi dom Vatrenih poprima finalni oblik: Evo kako izgleda kamp u Velikoj Gorici

Novi dom Vatrenih poprima finalni oblik: Evo kako izgleda kamp u Velikoj Gorici
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Hrvatski nogometni savez u Velikoj Gorici gradi nogometni kamp. To bi trebao biti novi dom "Vatrenih" u kojemu će oni trenirati uoči utakmica, a vrijednost cijelog projekta je nešto veća od 35 milijuna eura.

Kompleks će imati jednu tribinu s 1500 sjedećih mjesta, glavni te tri pomoćna terena, kao i urede u koje će se preseliti cijela administracija HNS-a.

Nastavak je to ulaganja u nogomet nakon gradnje Kranjčevićeve i Maksimira te početak planova za sređivanje pitanja Poljuda, a kako novi dom Vatrenih izgleda, pogledajte u galeriji na vrhu.

31.8.2026.
9:22
Sportski.net
Josip Regovic/PIXSELL
HnsHrvatska Nogometna ReprezentacijaNogometni KampVelika Gorica
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