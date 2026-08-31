Chat GPT, Reddit i Roblox pod povećalom Europske komisije: Bit će kontrolirani zbog velikog utjecaja

Europska komisija dodijelila je u ponedjeljak ChatGPT-u, sustavu umjetne inteligencije, oznaku vrlo velike tražilice, a Redditu i Robloxu vrlo velikih online platformi, što prema zakonu o digitalnim uslugama (DSA) znači da će morati poštovati najstroža pravila i obveze.

"Ove nove oznake znače da će ChatGPT, Reddit i Roblox sada biti podvrgnuti višoj razini kontrole i odgovornosti u Europskoj uniji, u skladu s njihovim velikim utjecajem na naše građane i društvo”, izjavila je izvršna potpredsjednica Komisije za tehnološki suverenitet Henna Virkkunen.

ChatGPT, Reddit i Roblox prijavili su da imaju prosječno mjesečno najmanje 45 milijuna korisnika, čime ispunjavaju uvjete za oznake koje podrazumijevaju strože praćenje i veće obveze jer imaju golemi utjecaj na društvo i ekonomiju.

Rok od četiri mjeseca

Nakon ove odluke, sve tri usluga sada imaju četiri mjeseca, to jest do kraja studenoga, da se počnu pridržavati dodatnih obveza, kao što su procjena i ublažavanje sistemskih rizika koji proizlaze iz njihovih usluga i algoritamskih sustava povezanih sa širenjem ilegalnog sadržaja, negativnim učincima na maloljetnike, fizičkom i mentalnom dobrobiti korisnika, temeljnim pravima, izbornim procesima i javnom sigurnošću.

Komisija s ovim oznakama dobiva veće istražne ovlasti za procjenu funkcionalnosti koje stoje iza ovih usluga.

ChatGPT je sustav umjetne inteligencije (AI) koji može komunicirati i odgovarati na korisničke upite uključujući pretraživanje weba. Stoga je ChatGPT hibridna usluga koja se kvalificira kao online tražilica prema DSA-u.

Reddit je platforma koja korisnicima omogućuje raspravu unutar određenih tema, a Roblox je platforma za imerzivno igranje i stvaranje koja korisnicima omogućuje stvaranje, objavljivanje i igranje igara koje su razvili drugi korisnici.

Komisija je do sada, prema DSA-u, odredila ukupno 28 vrlo online platformi i tražilica. Nadzor i provedbu DSA-a dijele Komisija i koordinatori digitalnih usluga, koji su odgovorni za provedbu i nadzor Zakona o digitalnim uslugama u državama članicama.