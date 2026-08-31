Kaja iz 'Gospodina Savršenog' progovorila o proširenju obitelji

Kaja Casar (27), koju su gledatelji upoznali u petoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni', otvorila je vrata privatnog života i odgovarala na pitanja svojih pratitelja na Instagramu. Otkrila je kako su izgledali prvi mjeseci veze s Karlom Godecom (27), kako gleda na ljubomoru i prevaru, ali i kako zamišlja njihovu zajedničku budućnost.

Jedno od pitanja vratilo ju je u razdoblje nakon završetka snimanja showa, kada su ona i Karlo već bili zajedno, ali svoju vezu zbog emitiranja nisu smjeli otkriti javnosti. Situacija je bila još neobičnija jer su se vrlo brzo odlučili i na zajednički život.

Foto: Instagram Screenshot

"Do Nove godine ajde, nekako smo preživjeli; bilo je zanimljivo jer se još ne poznaješ pa ti je okej biti samo u stanu. Od početka siječnja već smo samo odbrojavali dane do sredine travnja, da napokon možemo zajedno na kavu, u šetnju s Miletom i u Konzum. Nas dvoje smo se odmah preselili zajedno i sad si zamislite da šest mjeseci ne smiješ nikamo zajedno. Ali okej, zato smo se toliko bolje upoznali", prisjetila se Kaja.

Povjerenje joj je najvažnije

Pratitelje je zanimalo i postoji li u njihovoj vezi ljubomora te strahuje li Kaja da bi je Karlo mogao prevariti. Poručila je kako u odnosu bez povjerenja ne bi ni željela biti.

"Ne. Da stalno imam taj strah, vjerojatno uopće ne bih bila u vezi. Povjerenje mi je iznimno važno i ne vidim smisla biti s nekim ako moraš konstantno razmišljati hoće li te prevariti ili ne", odgovorila je.

Kaja se nakon showa zbog ljubavi preselila i u Zagreb, a otkrila je da njezina obitelj na tu veliku životnu promjenu nije reagirala dramatično.

"Mislim da sam u životu već imala toliko neočekivanih odluka da moje više ništa ne može iznenaditi, ali mislim da im je bilo drago što sam bliže Sloveniji", objasnila je.

Foto: Instagram Screenshot

A što je s djecom?

Za kraj je stiglo i pitanje koje je posebno zainteresiralo pratitelje - vidi li Kaja u svojoj budućnosti i djecu. Za razliku od nekih drugih tema, ovdje joj nije trebalo mnogo riječi. Na pitanje priželjkuje li jednog dana imati djecu, kratko je i uz osmijeh odgovorila: "Da!"

Iako nije otkrila postoje li već konkretni planovi za proširenje obitelji, jasno je dala do znanja da se u toj ulozi jednog dana može zamisliti.