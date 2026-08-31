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Kaja iz 'Gospodina Savršenog' progovorila o proširenju obitelji

Kaja iz 'Gospodina Savršenog' progovorila o proširenju obitelji
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Foto: RTL/Instagram

Pobjednica pete sezona showa odgovarala je na brojna pitanja pratitelja na društvenim mrežama

31.8.2026.
13:52
Hot.hr
RTL/Instagram
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Kaja Casar (27), koju su gledatelji upoznali u petoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni', otvorila je vrata privatnog života i odgovarala na pitanja svojih pratitelja na Instagramu. Otkrila je kako su izgledali prvi mjeseci veze s Karlom Godecom (27), kako gleda na ljubomoru i prevaru, ali i kako zamišlja njihovu zajedničku budućnost.

Jedno od pitanja vratilo ju je u razdoblje nakon završetka snimanja showa, kada su ona i Karlo već bili zajedno, ali svoju vezu zbog emitiranja nisu smjeli otkriti javnosti. Situacija je bila još neobičnija jer su se vrlo brzo odlučili i na zajednički život.

Kaja iz 'Gospodina Savršenog' progovorila o proširenju obitelji
Foto: Instagram Screenshot

"Do Nove godine ajde, nekako smo preživjeli; bilo je zanimljivo jer se još ne poznaješ pa ti je okej biti samo u stanu. Od početka siječnja već smo samo odbrojavali dane do sredine travnja, da napokon možemo zajedno na kavu, u šetnju s Miletom i u Konzum. Nas dvoje smo se odmah preselili zajedno i sad si zamislite da šest mjeseci ne smiješ nikamo zajedno. Ali okej, zato smo se toliko bolje upoznali", prisjetila se Kaja.

Povjerenje joj je najvažnije

Pratitelje je zanimalo i postoji li u njihovoj vezi ljubomora te strahuje li Kaja da bi je Karlo mogao prevariti. Poručila je kako u odnosu bez povjerenja ne bi ni željela biti.

"Ne. Da stalno imam taj strah, vjerojatno uopće ne bih bila u vezi. Povjerenje mi je iznimno važno i ne vidim smisla biti s nekim ako moraš konstantno razmišljati hoće li te prevariti ili ne", odgovorila je.

Kaja se nakon showa zbog ljubavi preselila i u Zagreb, a otkrila je da njezina obitelj na tu veliku životnu promjenu nije reagirala dramatično.

"Mislim da sam u životu već imala toliko neočekivanih odluka da moje više ništa ne može iznenaditi, ali mislim da im je bilo drago što sam bliže Sloveniji", objasnila je.

Kaja iz 'Gospodina Savršenog' progovorila o proširenju obitelji
Foto: Instagram Screenshot

A što je s djecom?

Za kraj je stiglo i pitanje koje je posebno zainteresiralo pratitelje - vidi li Kaja u svojoj budućnosti i djecu. Za razliku od nekih drugih tema, ovdje joj nije trebalo mnogo riječi. Na pitanje priželjkuje li jednog dana imati djecu, kratko je i uz osmijeh odgovorila: "Da!"

Iako nije otkrila postoje li već konkretni planovi za proširenje obitelji, jasno je dala do znanja da se u toj ulozi jednog dana može zamisliti.

Kaja CasarKarlo GodecGospodin Savršeni 2026Rtl
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