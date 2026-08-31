Gvardiol i Kovačić dobili novog suigrača: Manchester City doveo talentiranog Brazilca

Manchester City potvrdio je dolazak 22-godišnjeg brazilskog krilnog igrača Allana Eliasa iz Palmeirasa s kojim je potpisao petogodišnji ugovor.

"Allan je uistinu uzbudljiv igrač i vjerujemo da će biti veliko pojačanje za momčad", izjavio je u ponedjeljak sportski direktor Cityja Hugo Viana. "Tijekom svoje dosadašnje kratke karijere pokazao je da će se boriti kako bi dosegnuo svoj maksimum."

Prema pisanju engleskih medija, City je pristao platiti oko 40 milijuna eura za igrača koji je prošao kroz omladinski pogon Palmeirasa i upisao 96 nastupa za prvu momčad tog kluba iz São Paula.

Elias je šesto pojačanje kluba ovog ljeta nakon što su se Manchester Cityju pridružili i Elliot Anderson, Geronimo Rulli, Ayyoub Bouaddi, Jeremy Monga te Pierce Charles.

"Ovo je za mene nestvaran trenutak. Manchester City je, uz sve što je osvojio u posljednjih 15 godina, jedan od najatraktivnijih klubova na svijetu za igrače", rekao je Allan. "To što danas mogu sjediti ovdje i reći da sam im se pridružio, trenutak je na koji sam najponosniji u životu. Volim Palmeiras i uvijek ću ga voljeti, ali odluka o dolasku u City bila je laka."