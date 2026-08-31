Gdje će Brozović nakon zarađenih milijuna? Želi ga Salahov klub, ali on ima druge ambicije

Marcelo Brozović i dalje je bez angažmana nakon odlaska iz saudijskog Al Nassra, no čini se da hrvatski veznjak ne žuri s odlukom. Brozoviću je na kraju prošle sezone istekao ugovor sa saudijskim klubom, a Brozović je vrlo poželjan free agent na nogometnom tržištu.

Talijanski insajder Nicolo Schira piše kako je za Brozovićeve usluge uvelike zainteresiran turski klub Trabzonspor koji je ovoga ljeta doveo Mohameda Salaha u svoje redove pa bi Brozović mogao zaigrati s egipatskim čarobnjakom ove sezone. Ipak, čini se da bivšem hrvatskom reprezentativcu to nije najpoželjnija opcija.

#Trabzonspor have approached Marcelo #Brozovic as a free agent, but the croatian midfielder dreams to return to Italy. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 30, 2026

Ako je vjerovati talijanskim medijima, Brozović bi se najradije vratio u Serie A. Što se zainteresiranih na Čizmi tiče, Calcio mercato piše kako je Bologna zagrizla i želi potpisati bivšeg veznjaka Intera. Prema njihovom pisanju još nije došlo do kontakta, ali je Brozović popularno ime u bolonjskom klubu i povratak u talijanski nogomet zvuči kao realna opcija.

Brozović će u studenom napuniti 34 godine i još može štošta dati na najvećoj nogometnoj sceni. U talijanskom najvišem rangu je upisao 261 nastup, a sada bi se mogao vratiti i upisati još koji. 2023. stigao je u Saudijsku Arabiju i tamo proveo tri godine.