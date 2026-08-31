Zbog njega je često bila u Splitu: Evo tko je plavuša koja je osvojila srce američkog veznjaka

Rokas Pukštas (22) nakon šest godina napušta Hajduk i karijeru nastavlja u Engleskoj. Mladi nogometaš potpisao je za Middlesbrough, čime je i službeno zaključeno jedno važno poglavlje njegova života - ono sportsko, ali i privatno.

Pukštas je u Hajduk stigao još 2020. godine kao šesnaestogodišnjak, a za prvu momčad splitskog kluba skupio je impresivna 142 nastupa, 27 pogodaka i 12 asistencija.

No dok se posljednjih dana priča o njegovom velikom transferu, posebnu pažnju privlači i djevojka koja ga prati kroz jedno od najvažnijih razdoblja njegova života - Amerikanka Kennedy Gallegos.

Ljubav na relaciji SAD – Split

Rokas i Kennedy već su godinama u vezi, a javnost ih je prvi put nešto više zamijetila tijekom njegova nogometnog uspona u Hajduku. Kennedy je živjela u Sjedinjenim Američkim Državama, zbog čega su jedno vrijeme održavali vezu na daljinu, no lijepa Amerikanka često je dolazila u Split kako bi bila uz svog odabranika.

Par se zajedno pojavljivao i na javnim događanjima. U ljeto 2024. privukli su pažnju na modnom događanju povodom početka suradnje Hajduka i Adidasa, kada su fotografi zabilježili njihov zajednički izlazak.

Kennedy je pritom aktivna i na društvenim mrežama, gdje povremeno dijeli fotografije iz svog života, ali i one na kojima se može vidjeti koliko je bliska s Rokasom.

Ove godine napravili su veliki korak

Njihova veza u svibnju ove godine dobila je i službenu potvrdu da ide prema braku. Pukštas je kleknuo pred Kennedy i zaprosio je, a ona je rekla da.

Fotografije zaruka objavili su na društvenim mrežama, a Kennedy je emotivno poručila da je Rokas "odgovor na sve moje molitve".

Romantični trenutak dogodio se nakon godina njihove veze, tijekom kojih su uspijevali održavati odnos unatoč udaljenosti i Rokasovim nogometnim obavezama.

Sada zajedno kreću u novo poglavlje

Dok je Pukštas posljednjih godina gradio karijeru u Splitu, Kennedy mu je bila velika podrška, a sada ih čeka novo životno poglavlje.

Nakon oproštaja od Hajduka, u kojem je ostavio dubok trag i osvojio Hrvatski kup, 22-godišnji nogometaš karijeru nastavlja u Middlesbroughu. Hajduk je potvrdio transfer nakon što je Pukštas za klub odigrao ukupno 142 utakmice.

Tako će se i njihova ljubavna priča preseliti iz Splita u Englesku, gdje će Pukštas pokušati napraviti novi veliki iskorak u karijeri, a Kennedy ga, sudeći prema dosadašnjoj priči, neće prestati pratiti na tom putu.