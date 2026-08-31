Vrijeme za rastanak? Evo što se događa s transferom ponajboljeg igrača lige

Ponajbolji igrač SHNL-a i reprezentativac Hrvatske, Toni Fruk, ovog će ljeta izgledno napustiti Rijeku nakon tri veoma uspješne sezone.

Za veznjaka postoje brojni upiti, no zasad konkretne ponude nedostaju. Najveći problem je cijena koju je Damir Mišković izvjesio jer gazda Rijeke za svog najvrijednijeg eksponenta želi oko deset milijuna eura. To predstavlja problem jer Fruk ima ugovor s Rijekom još godinu dana, pa većina udvarača nije spremna dati tu cifru za 25-godišnjeg veznjaka.

No, kao što smo naveli, ipak ima klubova koji se raspituju. Najkonkretniji je Wrexham Ryana Reynoldsa. Klub iz Walesa koji se natječe u Championshipu ima Fruka u ozbiljnim planovima, ali tek kao drugu opciju. Osim njega raspituju se i klubovi iz MLS-a, ali i West Ham te Venezia. Ranije se pisalo i o interesu Monze, ali i drugih klubova iz Liga petice poput Parisa.

Da li će Fruk napustiti Rijeku ovog ljeta, treba vidjeti, no ovo bi veznjaku mogao biti "posljednji vlak" za ozbiljan iskorak. Problem predstavlja ugovor koji istječe sljedeće godine, a teško da će Mišković smanjiti apetite budući da je za Fruka "otvorio kesu" i platio četiri milijuna eura.

Fruk je za Rijeku upisao 146 nastupa u kojima je postigao 40 i namjestio 33 pogotka te je bio ključan igrač u osvajanju duple krune 2024./25.

Za kraj dodajemo kako je Mišković izjavio kako Fruk i on imaju postignut usmeni dogovor, te će veznjak ukoliko ostane u klubu dobiti novi ugovor.