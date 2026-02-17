FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POSTAO VIRALAN /

Pogledajte reakciju američkog glumca kada je njegov klub doznao protivnika u kupu

Pogledajte reakciju američkog glumca kada je njegov klub doznao protivnika u kupu
×
Foto: Screenshot/X/@VancityReynolds

U FA kupu će prvi puta nakon 1997. godine igrati u petoj rundi

17.2.2026.
12:06
Sportski.net
Screenshot/X/@VancityReynolds
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Engleski FA kup došao je do svoje pete runde, odnosno osmine finala. Prošloga vikenda odigrane su sve utakmice četvrte runde i doznali smo parove sljedeće faze najstarijeg klupskog nogometnog natjecanja.

Najviše pažnje privukao je poznati holivudski glumac Ryan Reynolds, vlasnik drugoligaša Wrexhama koji je gledao ždrijeb u društvu glumca Hugha Jackmana. Njegov Wrexham izvukao je Chelsea što je izazvalo pravo oduševljenje. "Doma smo?", upitao je Ryan. "Da, doma protiv Chelseaja, to si htio", dodao je Hugh, a Ryanova je reakcija postala viralna. 

 

 

Suvlasnici Wrexhama Reynolds i Rob McElhenney, koji su kupili klub prije pet godina, doživjeli su neke nevjerojatne trenutke na Racecourse stadionu - uključujući tri uzastopne promocije iz pete u drugu englesku ligu. 

U FA kupu će prvi puta nakon 1997. godine igrati u petoj rundi. Wrexham je u trećoj rundi izbacio Nottingham Forest nakon raspucavanja, a u petak su pobijedili Ipswich i došli do utakmice s Chelseajem.

POGLEDAJTE VIDEO: Zagreb lovi osminu finala protiv jakog PSG-a: 'Ovo su utakmice za koje se živi'

Fa KupWrexhamChelseaRyan ReynoldsHugh Jackman
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx