Pogledajte reakciju američkog glumca kada je njegov klub doznao protivnika u kupu

Engleski FA kup došao je do svoje pete runde, odnosno osmine finala. Prošloga vikenda odigrane su sve utakmice četvrte runde i doznali smo parove sljedeće faze najstarijeg klupskog nogometnog natjecanja.

Najviše pažnje privukao je poznati holivudski glumac Ryan Reynolds, vlasnik drugoligaša Wrexhama koji je gledao ždrijeb u društvu glumca Hugha Jackmana. Njegov Wrexham izvukao je Chelsea što je izazvalo pravo oduševljenje. "Doma smo?", upitao je Ryan. "Da, doma protiv Chelseaja, to si htio", dodao je Hugh, a Ryanova je reakcija postala viralna.

Chelsea at the Racecourse! Holy crap 🔴⚔️🔵 pic.twitter.com/aC8EnLCZEl — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) February 16, 2026

Suvlasnici Wrexhama Reynolds i Rob McElhenney, koji su kupili klub prije pet godina, doživjeli su neke nevjerojatne trenutke na Racecourse stadionu - uključujući tri uzastopne promocije iz pete u drugu englesku ligu.

U FA kupu će prvi puta nakon 1997. godine igrati u petoj rundi. Wrexham je u trećoj rundi izbacio Nottingham Forest nakon raspucavanja, a u petak su pobijedili Ipswich i došli do utakmice s Chelseajem.

