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UHIĆEN JE /

Nesvakidašnji incident u Istri! Autom blokirao promet pa bježao policiji, a onda se otkrilo što je 'glumio'

Nesvakidašnji incident u Istri! Autom blokirao promet pa bježao policiji, a onda se otkrilo što je 'glumio'
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Foto: ilustracija: Igor Soban/PIXSELL

Tijekom postupanja muškarac se policijskim službenicima u više navrata lažno predstavljao kao komunalni redar jedne općine, pravdajući se kako se navodno bavi nepropisno parkiranim vozilima na električnim punionicama

31.8.2026.
13:13
Tesa Katalinić
ilustracija: Igor Soban/PIXSELL
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Rovinjska policija jutros je u Žminju zaustavila vozača (41) koji je automobilom blokirao promet, a onda pokušao pobjeći.

Incident se dogodio oko 11 sati u Pazinskoj ulici kada je policija uočila automobil pulskih registracija zaustavljen direktno u prometnoj traci. 

Budući da je stvarao kolonu i ometao normalan tok prometa, policajci su mu svjetlosnim signalima naredili da se zaustavi na prikladnom mjestu. Vozač se oglušio na naredbu te je naglo povećao brzinu i nastavio voziti.

Glumio komunalnog redara

Policajci su ga ubrzo sustigli u Ulici 9. rujna, gdje su utvrdili identitet 41-godišnjaka. Tijekom postupanja muškarac se policijskim službenicima u više navrata lažno predstavljao kao komunalni redar jedne općine, pravdajući se kako se navodno bavi nepropisno parkiranim vozilima na električnim punionicama.

Provjerom je utvrđeno da muškarac nije komunalni redar, nakon čega je uhićen

Radi počinjenih prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te Zakona o sigurnosti prometa na cestama, policija je protiv vozača pokrenula prekršajni postupak pred nadležnim sudom.

"Policija je predložila da mu sud izrekne kaznu zatvora do 30 dana i novčanu kaznu od 720 eura te zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od tri mjeseca. Sud je muškarca pustio na slobodu te će odluku o sankciji donijeti naknadno", priopćili su iz PU istarske.

Pu IstarskažminjUhićen
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