Karneval šarenila, kiča, perja i golotinje: Mislite da je ovo Rio? Prevarili ste se

Iako na prvi pogled izgleda kao da se Rio de Janeiro preselio u Europu, riječ je o karnevalu koji se već 60. godinu održava u Londonu, točnije Notting Hillu.

Tijekom vikenda Londonom su odjekivali karipski ritmovi i preplavile ga žive boje. Najveći ulični karneval u Europi i jedna od najupečatljivijih proslava karipske kulture na svijetu ove je godine obilježio svoju 60. obljetnicu.

Karneval u Notting Hillu privukao je tisuće ljudi u maštovitim kostimima koji su donijeli obilje glazbe, plesa i zabave.