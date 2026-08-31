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60 GODINA TRADICIJE /

Karneval šarenila, kiča, perja i golotinje: Mislite da je ovo Rio? Prevarili ste se

Karneval šarenila, kiča, perja i golotinje: Mislite da je ovo Rio? Prevarili ste se
Foto: Profimedia
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Iako na prvi pogled izgleda kao da se Rio de Janeiro preselio u Europu, riječ je o karnevalu koji se već 60. godinu održava u Londonu, točnije Notting Hillu.

Tijekom vikenda Londonom su odjekivali karipski ritmovi i preplavile ga žive boje. Najveći ulični karneval u Europi i jedna od najupečatljivijih proslava karipske kulture na svijetu ove je godine obilježio svoju 60. obljetnicu.

Karneval u Notting Hillu privukao je tisuće ljudi u maštovitim kostimima koji su donijeli obilje glazbe, plesa i zabave.

31.8.2026.
14:05
Tajana Gvardiol
Profimedia
KarnevalLondonNotting HillKič
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