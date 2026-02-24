Hit s čapljinskog karnevala: Maskirali se u 'Život na vagi' i oduševili publiku

RTL-ova emisija "Život na vagi", koja je do sada emitirana u devet sezona, s razlogom slovi za jednu od najgledanijih i najpopularnijih emisija u Hrvatskoj, a koliko je duboko ušla u svakodnevicu gledatelja pokazali su i prizori s čapljinskog karnevala.

Ako je suditi prema reakcijama publike, jedna od najupečatljivijih i najzabavnijih maski ove godine bila je ekipa koja je do detalja rekreirala popularni show. Inspirirani formatom koji godinama prati tisuće gledatelja, karnevalisti su se potrudili vjerno dočarati svaki segment emisije.

Ništa nije prepušteno slučaju

Od prepoznatljivih crvenih i plavih majica s natpisom emisije, preko improviziranih “kilograma”, perika i lažnih brada, pa sve do pažljivo osmišljenih rekvizita - ništa nije prepušteno slučaju. Poseban dojam ostavio je “RTL snimatelj” s kamerom u prvom planu, koji je cijelu ideju podigao na višu razinu i dodatno nasmijao okupljene.

No, njihov nastup nije bio tek obična maska. Pretvorili su ga u pravu malu scenu iz televizijskog showa. Uz poziranje, kratke improvizirane “ispovijesti”, glumu i dozu ironije, uspjeli su prenijeti prepoznatljivu atmosferu emisije i privući pažnju svih prisutnih.

U moru originalnih i kreativnih maski, ova interpretacija televizijskog formata pokazala je koliko su karnevalske ideje i dalje maštovite, aktualne i spremne na dobru šalu, ali i koliko je “Život na vagi” postao dio popularne kulture u regiji.

