Znaš li kojem gradu pripadaju ove registarske oznake? Ovaj kviz bi te mogao dobro namučiti

U svakodnevnom prometu, jedan detalj na svakom vozilu otkriva priču o pripadnosti, povijesti i identitetu – registarska oznaka. Od prepoznatljivih gradskih kodova do specifičnih boja i simbola, hrvatske tablice mnogo su više od niza slova i brojki. One su tihi svjedoci putovanja, administrativni potpis države i mali prozor u sustav koji se mijenjao i prilagođavao kroz povijest. Njihova priča isprepliće se s poviješću Hrvatske, od starih sustava do modernih europskih standarda. Poznavanje njihovog značenja i razvoja ključno je za razumijevanje prometne kulture i nacionalnih obilježja.

Povijest i razvoj modernih hrvatskih oznaka

Iako korijeni registracije vozila sežu u početak 20. stoljeća, moderni sustav hrvatskih registarskih oznaka formalno je uveden 1992. godine, nakon stjecanja neovisnosti. Novi dizajn uveo je hrvatski grb, dvoslovnu oznaku grada i kombinaciju brojeva i slova. Ključna promjena dogodila se ulaskom Hrvatske u Europsku uniju. Od 2016. godine izdaju se nove, tzv. EU tablice, koje na lijevoj strani imaju plavu podlogu sa zvjezdicama EU i oznakom "HR". Time je uklonjen stari crveno-bijeli kvadratni obrub grba, a dizajn je standardiziran prema europskim propisima, čime su hrvatska vozila postala vizualno usklađena s ostatkom Unije.

Zanimljivosti i posebne vrste oznaka

Osim standardnih, postoji čitav niz posebnih registarskih oznaka koje se koriste za različite svrhe. Policijska vozila, primjerice, imaju oznake koje se sastoje samo od brojeva uz plavi logotip MUP-a, dok vozila Hrvatske vojske nose oznaku "HV". Diplomatske tablice lako su prepoznatljive po plavoj podlozi i žutim slovima, a prva brojka označava državu koju predstavljaju. Postoje i privremene (probne) tablice sa zelenim slovima i brojkama, kao i izvozne tablice. Građanima je također omogućeno da uz nadoplatu zatraže pločice po narudžbi, bilo s personaliziranom kombinacijom brojeva i slova ili s vlastitom riječi. Te oznake potvrđuju status Hrvatske kao moderne države s uređenim i raznolikim prometnim sustavom.