Đoković je doživio krah, a svi su gledali u glamurozno izdanje zapanjujuće Lindsey Vonn

U New Yorku je počeo četvrti, posljednji teniski Grand Slam sezone, US Open. Najveća priča prvog kola je ispadanje Novaka Đokovića od Argentinskog tenisača Mariana Navonea s 3:2 u setovima.

Od samog početka bilo je jasno kako Đokovića čeka težak meč. Prije nego što je zbog kiše u New Yorku zatvoren krov, srpski tenisač imao je velikih problema s vrućinom i sparinom. Teško je dolazio do zraka, a sve je kulminiralo gubitkom prvog seta u tie-breaku. Ipak, Đoković je u nastavku uspio pronaći snagu i osvojiti iduća dva seta, no bilo je očito kako njegovo tijelo sve teže podnosi napore.

Pri vodstvu 2-1 u setovima dogodio se potpuni fizički pad Đokovića. U četvrtom setu u jednom je trenutku povraćao u kutu terena, no srpski je tenisač nastavio meč iako je jedva stajao na nogama. Pred kraj seta uhvatio se i za leđa, a posebno emotivne bile su scene u kojima je od muke čak i zaplakao. Navone je na kraju slavio sa 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1 i tako priredio veliko iznenađenje.

Pažnju na prvom danu US Opena je privukla i američka skijašica Lindsey Vonn. Stigla je u zapanjujućoj zelenoj haljini koju je bilo zaista nemoguće ne primijetiti i pratila Đokovićev meč.

Foto: XNY/StarMax/Profimedia

Podsjetimo, Vonn je slomila je lijevu nogu tijekom utrke spusta za žene na Olimpijskim igrama u Cortini ove veljače, zadobivši ozljedu koja je zahtijevala čak osam operacija i zbog koje joj je u jednom trenutku prijetila amputacija.

Foto: Guerin Charles/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Nevjerojatno, ali Vonn nije isključila mogućnost povratka sportu. 41-godišnjakinja se oporavlja od teške ozljede i nije isključeno da ćemo je opet vidjeti na bijelim planinama. U međuvremenu, plijeni pažnju svojim izgledom i modnim izričajem.