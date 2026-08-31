FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SNJEŽNA KRALJICA /

Đoković je doživio krah, a svi su gledali u glamurozno izdanje zapanjujuće Lindsey Vonn

Đoković je doživio krah, a svi su gledali u glamurozno izdanje zapanjujuće Lindsey Vonn
×
Foto: CHARLY TRIBALLEAU/AFP/Profimedia

Pažnju na prvom danu US Opena je privukla i američka skijašica Lindsey Vonn

31.8.2026.
14:15
Sportski.net
CHARLY TRIBALLEAU/AFP/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

U New Yorku je počeo četvrti, posljednji teniski Grand Slam sezone, US Open. Najveća priča prvog kola je ispadanje Novaka Đokovića od Argentinskog tenisača Mariana Navonea s 3:2 u setovima.

Od samog početka bilo je jasno kako Đokovića čeka težak meč. Prije nego što je zbog kiše u New Yorku zatvoren krov, srpski tenisač imao je velikih problema s vrućinom i sparinom. Teško je dolazio do zraka, a sve je kulminiralo gubitkom prvog seta u tie-breaku. Ipak, Đoković je u nastavku uspio pronaći snagu i osvojiti iduća dva seta, no bilo je očito kako njegovo tijelo sve teže podnosi napore.

Pri vodstvu 2-1 u setovima dogodio se potpuni fizički pad Đokovića. U četvrtom setu u jednom je trenutku povraćao u kutu terena, no srpski je tenisač nastavio meč iako je jedva stajao na nogama. Pred kraj seta uhvatio se i za leđa, a posebno emotivne bile su scene u kojima je od muke čak i zaplakao. Navone je na kraju slavio sa 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1 i tako priredio veliko iznenađenje.

Pažnju na prvom danu US Opena je privukla i američka skijašica Lindsey Vonn. Stigla je u zapanjujućoj zelenoj haljini koju je bilo zaista nemoguće ne primijetiti i pratila Đokovićev meč. 

Đoković je doživio krah, a svi su gledali u glamurozno izdanje zapanjujuće Lindsey Vonn
Foto: XNY/StarMax/Profimedia

Podsjetimo, Vonn je slomila je lijevu nogu tijekom utrke spusta za žene na Olimpijskim igrama u Cortini ove veljače, zadobivši ozljedu koja je zahtijevala čak osam operacija i zbog koje joj je u jednom trenutku prijetila amputacija.

Đoković je doživio krah, a svi su gledali u glamurozno izdanje zapanjujuće Lindsey Vonn
Foto: Guerin Charles/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Nevjerojatno, ali Vonn nije isključila mogućnost povratka sportu. 41-godišnjakinja se oporavlja od teške ozljede i nije isključeno da ćemo je opet vidjeti na bijelim planinama. U međuvremenu, plijeni pažnju svojim izgledom i modnim izričajem.

Us OpenNovak đokovićLindsey VonnNew York
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike