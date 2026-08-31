Krvavi obračun u Čačincima: Nakon tučnjave ispred kafića automobilom pokosio dvojicu muškaraca

Policija sumnjiči muškarca (29) za dvostruki pokušaj ubojstva koji se dogodio u Čačincima, u Virovitičko-podravskoj županiji.

Incident se dogodio u subotu oko 1.30 sati u jednom kafiću gdje su se sudionici, svi pod utjecajem alkohola, prvo verbalno i fizički sukobili. Osumnjičeni im je tom prilikom dvojici muškaraca (28 i 23) uputio i prijetnje smrću.

Nakon što se tučnjava smirila, oštećeni mladići uputili su se kući, ne sluteći da im osumnjičeni sprema osvetu.

Udario ih automobilom

Vozeći osobni automobil, osumnjičeni je sustigao dvojicu muškaraca ispred kuće 28-godišnjaka i izravno ih udario vozilom. Umjesto da im pomogne, udaljio se s mjesta nesreće. Ozlijeđenima je liječnička pomoć pružena u Općoj bolnici Virovitica.

"Osumnjičeni 29-godišnjak je uhićen te je nakon provedenog kriminalističkog istraživanja uz posebno izvješće Županijskom državnom odvjetništvu u Bjelovaru, predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske", izvijestili su iz PU virovitičko-podravske.