Hajduk nakon povijesnog uspjeha želi pobjedu i u prvenstvu: Stiže Lokomotiva

5. Kolo SHNL-a 0 Hajduk : 0 Lokomotiva

Mogući sastavi:

Hajduk: Silić - Hrgović, Hoorenbeeck, Marešić, Acapandie - Pajaziti, Del Moral - Šotiček, Brruti, Bamba - Livaja

Lokomotiva: Posavec - Čabrajić, Triantafyllou, Godec, Vešović - Subotić, Katić - Vuković, Vaslij, Thaqi - Đurković

Uživo

- Utakmica počinje u 18:30. Igra se na Poljudu, a glavni je sudac Ivan Vukančić iz Benkovca.

Najava

Ponedjeljak nosi čak dvije utakmice petog kola SHNL-a. U 18:30 na Poljudu će Hajduk dočekati zagrebačku Lokomotivu četiri dana nakon povijesnog dana.

Prošloga četvrtka Hajduk je nakon 16 godina izborio ligašku/grupnu fazu europskog natjecanja. U Poljskoj su nakon produžetaka pobijedili Rakow i plasirali se u Konferencijsku ligu u čijoj će ligaškoj fazi igrati protiv Ajaxa, Nordsjaellanda, Lincoln Red Impsa, Thuna i Midtjyllanda.

Nakon velikog slavlja Bijeli se okreću domaćem prvenstvu. Nakon dvije pobjede, remija i poraza u HNL-u dolazi im Lokomotiva koja je skupila šest bodova u prva četiri kola, ali su u prošlom kolu teško stradali od Rudeša 4-1. Prije toga su izgubili od Osijeka i morat će se dobro pomučiti da bi izbjegli i treći poraz u nizu jer je splitski klub u naletu i pokušat će jahati taj val euforije i upisati nova tri boda.