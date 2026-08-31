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NA POLJUDU /

Hajduk nakon povijesnog uspjeha želi pobjedu i u prvenstvu: Stiže Lokomotiva

Hajduk nakon povijesnog uspjeha želi pobjedu i u prvenstvu: Stiže Lokomotiva
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Tijek utakmice pratite UŽIVO na portalu Net.hr

31.8.2026.
15:29
Sportski.net
Ivana Ivanovic/PIXSELL
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5. Kolo SHNL-a
31.08.2026.
18:30
0
Hajduk
 
:
0
Lokomotiva
 

Mogući sastavi:

Hajduk: Silić - Hrgović, Hoorenbeeck, Marešić, Acapandie  - Pajaziti, Del Moral - Šotiček, Brruti, Bamba - Livaja 

Lokomotiva: Posavec - Čabrajić, Triantafyllou, Godec, Vešović - Subotić, Katić - Vuković, Vaslij, Thaqi - Đurković

Uživo

- Utakmica počinje u 18:30. Igra se na Poljudu, a glavni je sudac Ivan Vukančić iz Benkovca. 

Najava

Ponedjeljak nosi čak dvije utakmice petog kola SHNL-a. U 18:30 na Poljudu će Hajduk dočekati zagrebačku Lokomotivu četiri dana nakon povijesnog dana.

Prošloga četvrtka Hajduk je nakon 16 godina izborio ligašku/grupnu fazu europskog natjecanja. U Poljskoj su nakon produžetaka pobijedili Rakow i plasirali se u Konferencijsku ligu u čijoj će ligaškoj fazi igrati protiv Ajaxa, Nordsjaellanda, Lincoln Red Impsa, Thuna i Midtjyllanda

Nakon velikog slavlja Bijeli se okreću domaćem prvenstvu. Nakon dvije pobjede, remija i poraza u HNL-u dolazi im Lokomotiva koja je skupila šest bodova u prva četiri kola, ali su u prošlom kolu teško stradali od Rudeša 4-1. Prije toga su izgubili od Osijeka i morat će se dobro pomučiti da bi izbjegli i treći poraz u nizu jer je splitski klub u naletu i pokušat će jahati taj val euforije i upisati nova tri boda.

HajdukNk LokomotivaHnlUživo
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