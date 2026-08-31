Usik nije vjerovao u Hrgovića: Pogledajte što je napisao nakon meča

Filip Hrgović je u noći sa subote na nedjelju devetoj rundi prekidom slavio protiv Mosesa Itaume, čime je uzeo IBF-ov pojas i postao svjetski teškaški prvak.

Čestitke su pljuštale sa svih strana, a u ponedjeljak je Hrgoviću na svojim društvenim mrežama čestitao i veliki prvak Oleksandr Usik koji prije borbe nije vjerovao u hrvatskog borca. "Borba između Itaume i Hrgovića još je jedan podsjetnik na to koliko boks može biti nepredvidiv. Sve se može dogoditi jednom kad zakoračiš u ring.

Čestitke Filipu na velikoj pobjedi! Moses, ovo nije kraj. Vrati se jači i nastavi dalje. Tvoje je putovanje tek počelo!", stoji u objavi ukrajinskog boksača na X-u.

The Itauma vs Hrgovic fight is another reminder of how unpredictable boxing can be. Anything can happen once you step into the ring.



Congratulations, Filip on a great victory!



Moses, this is not the end. Come back stronger and keep moving forward. Your journey has only just… pic.twitter.com/aSltn8rMIY — Oleksandr Usyk (@usykaa) August 31, 2026

Podsjetimo, uoči borbe Hrgovića i Itaume, Usik nije vjerovao u Filipa i bio je uvjeren da će britanski borac slaviti u tom okršaju. "Hrgović nije veliki test, ali je test. Mislim da je Moses poseban borac, on je budućnost", izjavio je Usik ne pokazavši previše vjere u mogućnosti hrvatskog teškaša te dodavši kako vjeruje da Itauma može pobijediti i Agita Kabayela.

Usik se prevario i morao je čestitati hrvatskom boksaču koji je postao prvak svijeta po IBF-u.