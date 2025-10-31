Palmeiras čudesnom utakmicom kreirao povijesni preokret i izborio spektakularno finale

Ove godine finale Cope Libertadores, južnoameričke verzije nogometne Lige prvaka, ponovno će biti u znaku Brazila. Za titulu će se 29. studenoga u Limi boriti dva giganta – Flamengo i Palmeiras.

Copu Libertadores pratite na portalu Net.hr.

Flamengo je prvi osigurao svoje mjesto u završnici zahvaljujući remiju bez golova na gostovanju kod Racinga, čime je obranio minimalnu prednost 1-0 iz prve utakmice.

Dan kasnije, prava drama odvijala se u Sao Paulu, gdje je Palmeiras na svom Allianz Parqueu ostvario spektakularan preokret protiv ekvadorskog LDU Quita.

Nakon poraza 0-3 u prvom susretu, domaćini su slavili s uvjerljivih 4-0 – pogocima Sose (20’), Fuchsa (45+5’) te Veige, koji je s dva gola (68’, 82’ iz jedanaesterca) potpisao povijesni preokret. Američki ESPN piše kako je Palmeirasov junak nevjerojatnog preokreta u drugoj utakmici bio upravo Raphael Veiga s dva gola.

"Veznjak Veiga zabio je u 68. i 82. minuti nakon golova Ramóna Sose i Bruna Fuchsa u prvom poluvremenu", navodi se u tekstu.

Bit će to već peto brazilsko finale u posljednjih šest godina, a drugi put da će se Palmeiras i Flamengo međusobno boriti za trofej.

Podsjetimo, 2021. godine u Montevideu slavio je Palmeiras rezultatom 2-1. Oba kluba u Limi lovit će svoj četvrti naslov kontinentalnog prvaka. Palmeiras je do sada osvajao trofej 1999., 2020. i 2021., dok Flamengo ima naslove iz 1981., 2019. i 2022. godine. Finale u Peruu bit će stoga i simbolični dvoboj dvije najuspješnije brazilske momčadi novog doba. Bit će to velika borba za dominaciju na južnoameričkom kontinentu.

