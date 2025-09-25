Palmeiras dominantno do polufinala: Bivši argentinski reprezentativac ispao tragičar Rivera

Nogometaši brazilskog Palmeirasa izborili su plasman u polufinale Copa Libertadores, južnoameričke verzije Lige prvaka, nakon što su u obje četvrtfinalne utakmice bili bolji od argentinskog River Platea.

Nakon što su u prvom susretu na gostovanju slavili sa 2-1, nogometaši Palmeirasa su pred svojim navijačima u Sao Paulu pobijedili sa 3-1, te sa ukupnih 5-2 ušli u polufinale.

Gosti su poveli već u osmoj minuti golom Maxa Salasa koji je sjajno zabio glavom nakon ubačaja Juana Quintera. U 51. minuti je izjednačio Vitor Roque, postigavši svoj 10. gol u posljednjih 12 susreta.

Sve o Copi Libertadores čitajte na portalu Net.hr.

Kjučni trenutak susreta dogodio se u 87. minuti kada je Marcos Acuna u kaznenom prostoru oborio Facunda Torresa skrivivši kazneni udarac. Bivši branič lisabonskog Sportinga i Seville je pritom zaradio i drugi žuti karton.

Foto: Profimedia

Siguran je s bijele točke bio Jose Lopez. Duboko u sudačkoj nadoknadi Lopez je zabio i za konačnih 3-1.

Palmeiras se plasirao u svoje peto polufinale u posljednjih šest sezona pri čemu je dva puta slavio (2020, 2021).

U polufinalu će igrati protiv boljeg iz sraza LDU Quita i Sao Paula, a ekvadorski sastav je u prvom ogledu pobijedio sa 2-0.

U drugom polufinalu igrat će Racing koji je sa već ranije sa dva puta po 1-0 svladao Velez, te pobjednik susreta Flamengo - Estudiantes. Flamengo je u prvom dvoboju bio bolji sa 2-1.

Finale 66. izdanja Copa Libertadores je na rasporedu 29. studenog u Limi.

POGLEDAJTE VIDEO: Stjepan Tomas za RTL Danas najavio utakmicu Dinama i Fenerbahčea