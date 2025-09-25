Turski mediji već tjeraju trenera: 'Čovječe, tko je Dinamo Zagreb?'

Dinamo je odigrao fenomenalnu utakmicu protiv Fenerbahčea u prvom kolu Europske lige. Na Maksimiru su nadigrali turskog velikana i pobijedili 3:1.

Ne treba niti napominjati da su turski mediji ogorčeni. Domenico Tedesco je doživio salvu kritika, a već je pod pritiskom iako je jučer odradio četvrtu utakmicu na klupi istanbulskog kluba. Turski mediji se slažu da s ovakvim kadrom, Fener jednostavno mora bolje.

Ugodno su iznenađeni Dinamom koji je bio bolja momčad. "Čovječe, tko je Dinamo Zagreb? Imaš momčad vrijednu 300 milijuna eura, a protivnik 79 milijuna. Kad to staviš na vagu, vrjedniji si četiri puta. Da prodaš cijelu klupu, možeš sastaviti momčad vrijednu kao dva Dinama. Naravno, u nogometu vrijednost na papiru ne donosi pobjedu. Ali, prijatelju, istakni se na terenu. Zašto si uplašen i nemaš samopouzdanja?", piše novinar Aksama i nastavlja.

"Čeznemo za ponosom i borbenošću moćnog Fenera. Zar je prikladno da paničarimo protiv Dinama? Na terenu su igrači Fenera izgledali poput mrtve tvari. Mourinho je pobjegao da se spasi. Ovakva igra ne funkcionira niti u Europi, niti u ligi. Kako se možemo popraviti? Iskreno, nemam pojma", zaključuje turski novinar.

