Dinamo je napravio puno već u prvoj utakmici: Evo kako sada stoje šanse za prolazak

Dinamo je na najbolji mogući način počeo svoju europsku sezonu. Fenerbahče je srušen na Maksimiru s 3:1 i Dinamo je nakon prve večeri Europske lige na prvom mjestu ligaške tablice.

Istina, tek je prvo kolo, i to samo pola prvog kola pa je to prvo mjesto više zabavna trivija nego realno stanje, ali je svakako lijepo. Ova pobjeda znači i da Dinamo već ima tri boda sedam kola prije kraja i tako su Plavima već porasle šanse za plasman u eliminacijsku fazu.

12 momčadi napustit će Europsku ligu, a prvih 24 proći će dalje u nokaut fazu, s time da će prvih osam izbjeći playoff rundu i ući izravno u osminu finala. Dinamo je ekipa koja je prvog dana natjecanja najviše popravila svoje šanse. Prema vrijednim analitičarima stranice Football Meets Data, Dinamu su za 25 posto porasle šanse za mjestu unutar 24.

📈📉 Biggest changes in 🟠 Top 24 race (24 Sep):



➕

+25% 🇭🇷 Dinamo Zagreb

+25% 🇧🇬 Ludogorets

+14% 🇵🇹 Braga

+10% 🇩🇰 Midtjylland

+8% 🇩🇪 Freiburg

...



➖

-24% 🇸🇪 Malmö

-15% 🇫🇷 Nice

-14% 🇬🇷 PAOK

-12% 🇹🇷 Fenerbahçe

-7% 🇦🇹 Sturm Graz

-5% 🇳🇱 Feyenoord

pic.twitter.com/qfqu8yPSBi — Football Meets Data (@fmeetsdata) September 24, 2025

Dinamo je sada na 69 posto šanse za 24 mjesta, a povećao je šanse i za top osam plasman. Analitika im daje 10 posto šanse za taj veliki podvig.

🟠 UEL Top 8 and Top 24 probabilities (as of 24 Sep) pic.twitter.com/FzOoTpUJes — Football Meets Data (@fmeetsdata) September 24, 2025

Dinamu slijedi gostovanje u Bačkoj Topoli gdje će igrati protiv Maccabija iz Tel Aviva i to je velika prilika da sve ove brojke budu još veće za tjedan dana.

