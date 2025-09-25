'Spasili' smo simpatizera Fenera da ne ode među Boyse: 'Ne tražim frku. Cijela Europa zna za njih'

Nekoliko sati prije nego što je Dinamo u 1. kolu Europske lige na Maksimiru srušio Fenerbahče rezultatom 3-1, na platou ispod zapadne tribine odigrala se mala epizoda koja je mogla završiti puno nezgodnije, ali je na svu sreću završila pozitivno, lijepo. Među navijačima i prolaznicima pojavio se 55-godišnji gost iz Istanbula, Nazmi Dogan. Zbunjen rasporedom tribina, pitao nas je gdje se nalazi ulaz, prvo na sjevernu tribinu, a nakon toga na južnu, nakon što smo mu objasnili neke stvari. Konverzacija je počela na način da nam je na mobitelu pokazivao sjeverni dio maksimirskog stadiona, tribinu koja je rezervirana za najvatrenije navijače Dinama Bad Blue Boyse. Rekli smo mu odriješito da nije normalan ako misli na sjever, jer bi ga to odvelo ravno u srce domaće navijačke vojske.

Čuo sam za Bad Blue Boyse. Ultrasi Dinama iz Zagreba itekako su poznati u Turskoj. Da, Bad Blue Boysi su fanatici, ali se ne bojim jer ne tražim frku. Netko poput mene ne zanima ozbiljnu navijačku grupu kao što su Bad Blue Boysi. BBB su jako dobri navijači, snažni, nisu za zezanciju. Poznati su naširoko u Europi. Nazmi Dogan za Net.hr.

"Nije vam to baš pametno. Mogli bi gadno nadrapati. Nemojte se igrati". Rekao je potpisnik ovuh redaka Nazmi Doganu.

"Zašto? Pa, zašto bi itko mene napadao?! Imam 55. godina. Nisam ultras, nego običan navijač, simpatizer. Čuo sam za Bad Blue Boyse. Ultrasi Dinama iz Zagreba itekako su poznati u Turskoj. Da, Bad Blue Boysi su fanatici, ali se ne bojim jer ne tražim frku. Netko poput mene ne zanima ozbiljnu navijačku grupu kao što su Bad Blue Boysi. BBB su jako dobri navijači, snažni, nisu za zezanciju. Poznati su naširoko u Europi. Što se tiče grada Zagreba, grad mi sviđa. Ja sam svojedobno bio sklon navijačkim 'egzibicijama', ali sad sam biznismen".

"Svejedno. Sjeverna tribina nije za gostujuće navijače. Strogo zabranjeno", objasnili smo mu.

"Došao sam u utorak u Zagreb avionom s klubom. Ja sam vam prijatelj nogometnog kluba Fenerbahčea, član kluba i član navijačke udruge prijatelja kluba Fenerbahčea. Imali smo po jedan avion iz Istanbula, Njemačke, Austrije, Rumunjske, ali ja sam došao s klupskim... Dosad nisam imao problema u Zagrebu. Iako je kiša, nas to ne smeta. Bitno da od našeg Fenera vidimo bolju predstavu - igru nego dosad", govori nam Nazmi Doganu.

Znači, želite samo da Fenerbahče bolje igra?

"Upravo tako. Želimo vidjeti pomak u igri Fenerbahčea kod novog trenera Domenica Tedescoa. Ono što su pokazivali pod Joseom Mourinhom nije bilo dobro, da ne upotrijebim neku težu riječ. Također, u utorak je klub doživio promjenu na mjestu predsjednika kluba. Sadettin Saran izabran je za novog predsjednika na izvanrednoj izbornoj skupštini Fenerbahčea."

Sadettin Saran (61) jedan od najbogatijih turskih poduzetnika, u čijem je vlasničkom portfelju i splitski hotel Le Meridien Lav. Time je završen mandat sedmogodišnjeg Alija Koça koji odlazi nakon što momčad u posljednjih osam godina nije osvojila niti jedan naslov prvaka Turske.

"Saran je postao 38. predsjednik Sportskog kluba Fenerbahče i otvara novu stranicu u klupskoj povijesti. Promjene u našem klubu su u tijeku, zato je bitno ostvariti u Zagrebu protiv Dinama što bolji rezultat. Još prije, početkom 9. mjeseca, doveli smo golmana Edersona, kao i još neke igrače. Točnije, u Fenerbahče je došlo ove sezone dosta igrača. Za njih je ova utakmica jako bitna jer je prva s novom upravom, druga s novim trenerom. Dinamo Zagreb respektabilna je momčad i jedva čekam vidjeti kako će moj Fener protiv jedne takve momčadi reagirati".

Fenerbahče je na pojačanja potrošio 90 milijuna eura.

"Da, vrlo smo skupa momčad koja ne igra dobro. Jose Mourinho je složio tu momčad, zbog njega se potrošilo jako puno novaca i onda je dobio otkaz i otišao u Benficu."

Mourinhove riječi sigurno su naljutile sve u Turskoj, pošto je Posebni rekao da to "nije njegov kulturološki i nogometni nivo" te da je pogriješio što je otišao trenirati Fener. Također je Mourinho naglasio kako "treniranje Benfice je povratak na njegov nivo, a njegov nivo je treniranje najvećih klubova na svijetu". Isto tako, Posebni je kritizirao Fenerbahče da u momčadi Fenera nije imao dovoljno opcija.

"Koga briga što on sad govori. Jose Mourinho je prošlo svršeno vrijeme za nas. Nije se baš proslavio, a vidimo kako je započeo svoju novu trenersku avanturu u Benfici, remijem 1-1. Karma je zeznuta stvar, a ovo da nije imao dovoljno opcija, pa najbolje o tome govori da je potrošio 90 milijuna eura na pojačanja. O kakvim mi opcijama govorimo?! Jose Mourinho je igrao previše defanzivni nogomet. Zato je morao otići iz kluba. Naši navijači vole napadački nogomet, ne 'parkiranje autobusa' što radi Mourinho. Realnost je sljedeća - nije bitan poraz. Bitno je kako odigraš u tom porazu. Porazi su sastavni dio nogometa. Normalno da izgubiš, ponekad izgubiš, ponekad dobiješ."

Turski navijači su jako strastveni, kao i navijači u Hrvatskoj.

"Jesu, da. I turska Superliga je jako bogata, puna novaca i u konstantnom rastu iz godine u godini. Joj, samo da moj Fenerbahče proigra. Jer, ono što je dosad pokazivao nije bilo dobro", zaključio je Nazmi Dogan.

Fenerbahče, na nesreću simpatičnog Nazmi Dogana, nije proigrao protiv Dinama nego je doživio bolan poraz. Sorry, Nazmi. Kao što ste rekli - u nogometu nekad dobiješ, a nekad izgubiš!

