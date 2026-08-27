Rodila pobjednica prve sezone 'Gospodina Savršenog': Jednim detaljem dala naslutiti spol bebe

Iva Runjanin, danas Paljetak, koju je publika upoznala kao pobjednicu prve sezone RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni', postala je majka. Sretnu vijest podijelila je sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama, gdje je objavila nekoliko fotografija iz zagrebačke bolnice i pokazala djelić prvih trenutaka svog novog životnog poglavlja.

Foto: Instagram Screenshot

Nedugo nakon poroda Iva se javila iz bolničkog kreveta, nasmijana i vidno sretna, a uz fotografiju je kratko napisala: "Sjaj novopečene majke." Potom je pokazala i trenutke izlaska iz bolnice, gdje ju je dočekao suprug Mato Paljetak.

Foto: Instagram Screenshot

Novopečeni roditelji fotografirali su se ispred bolnice, a Iva i Mato izmijenili su i poljubac. Posebnu pažnju privukla je dječja autosjedalica prekrivena ružičastom dekicom, zbog čega su mnogi zaključili da je par možda dobio djevojčicu. Iva i Mato zasad ipak nisu javno otkrili spol ni druge detalje o bebi.

Za Ivu je 2026. godina doista ispunjena velikim privatnim promjenama. Sredinom svibnja objavila je da se udala za dugogodišnjeg partnera Matu, nakon što je prve kadrove s njihova vjenčanja podijelila na Instagramu. Na fotografijama su se mogli vidjeti njihov prvi ples, druženje s djeverušama i intimna atmosfera slavlja.

Nepuna dva tjedna poslije stigla je još jedna velika vijest. Iva je javno otkrila da je trudna i da ona i Mato očekuju prinovu. Tada je govorila i o njihovu odnosu te otkrila da su se upoznali preko posla, a da je njihov odnos dugo bio prijateljski i poslovan prije nego što je prerastao u ljubav.

Foto: RTL

Podsjetimo, Ivu Runjanin javnost je upoznala 2018. godine u prvoj sezoni 'Gospodina Savršenog', gdje je osvojila srce prvog hrvatskog Gospodina Savršenog, Gorana Jurenca (46), i na kraju odnijela pobjedu. Njihova veza nakon završetka showa nije potrajala, a Iva je svoju ljubavnu sreću godinama kasnije pronašla uz Matu.