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Anastasija iz Gospodina Savršenog oklijevala pa priznala da je ružno pričala o Petru iza kamera

Anastasija iz Gospodina Savršenog oklijevala pa priznala da je ružno pričala o Petru iza kamera
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Foto: Rtl

Popularni par iz showa novim izazovom otkrio je pikanterije koje su obožavatelje ostavile bez teksta

27.8.2026.
11:33
Hot.hr
Rtl
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Anastasia Kaleb (23) i Petar Rašić (29) iz "Gospodina Savršenog", popularnim izazovom odlučili su testirati iskrenost svoje veze. U novoj objavi na TikToku odgovarali su na škakljiva pitanja tako što naprave korak unazad ako je odgovor potvrdan. 

@rasic_p

 

♬ original sound - Petar Rasic

Prvi dojmovi i priznanja iza kamera

Igru je započela Anastasia s pitanjem koje seže na sam početak njihove romanse. "Napravi korak nazad ako sam ti se sviđala prije nego što smo prvi put pričali", izazvala je Petra, koji je bez oklijevanja napravio korak unazad i time potvrdio da su simpatije postojale i prije prve izgovorene riječi.

No, atmosfera je brzo postala napetija kada je Petar preuzeo inicijativu. Postavio je pitanje koje je mnoge zanimalo još od dana showa: "Napravi korak nazad ako si me vrijeđala u showu, jesi li nešto ružno pričala za mene". "Misliš, van kamera?", upitala je Anastasia za pojašnjenje. Nakon kratkog promišljanja i Anastasia je napravila korak unazad, priznajući tako da iza kamera nije uvijek sve bilo idilično. 

Anastasija iz Gospodina Savršenog oklijevala pa priznala da je ružno pričala o Petru iza kamera
Foto: TikTok

Pitanje koje je otkrilo sve

Vrhunac izazova dogodio se kada je Anastasia postavila najteže pitanje do sada. "Napravi korak nazad ako bi ti život bio lakši bez mene", upitala je izravno.

Uslijedila je tišina, a zatim je Petar napravio korak unazad. Tim je potezom priznao da bi mu život bez nje možda bio jednostavniji i mirniji, što je na prvu moglo zvučati poražavajuće. 

Ipak, Petar je odmah potom razjasnio svoj odgovor i dao mu potpuno novi smisao. Na Anastasijinu konstataciju da bi mu život bez nje bio lakši, dodao je ključnu rečenicu: "Zašto? Zato što bi bilo dosadno". Svoj je zaključak zaokružio riječima: "Ovako je lijep".

Anastasia KalebPetar RašićGospodin Savršeni
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