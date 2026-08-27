Tko je Hatef Moeil? Borac koji brani FNC-ov pojas u Zagrebu melje suparnike u kavezu

Hatef Moeil, njemačko-iranski borac i aktualni prvak teške kategorije FNC-a, poznat je po nadimku "Boss". Njegova dominacija u kavezu je neupitna, a s impresivnim pobjedničkim nizom postao je jedna od najvećih zvijezda promocije. No, put do vrha bio je ispunjen nevjerojatnim preprekama, a pred njim je sada borba koja nosi težinu devetogodišnje prošlosti - revanš u Areni Zagreb.

Uspon 'Šefa' u FNC-u

Moeil je u FNC stigao nakon burnog razlaza s Oktagon MMA, gdje je također držao naslov. Njegov debi pod okriljem vodeće regionalne promocije dogodio se na FNC 23 u Beogradu, 24. svibnja 2025. Tada je impresivnom predstavom svladao Mirana Fabjana tehničkim nokautom u trećoj rundi. Priliku za titulu dobio je manje od godinu dana kasnije. Na FNC 27 u Münchenu, 7. veljače 2026., suočio se s tadašnjim prvakom Ivanom Vitasovićem. U iscrpljujućoj borbi koja je potrajala pet rundi, Moeil je pokazao superiornost te je na kraju slavio gušenjem ("brabo choke"), okrunivši se novim kraljem FNC-ove teške kategorije. Ta pobjeda bila mu je trinaesta u nizu, potvrdivši status jednog od najdominantnijih teškaša u Europi.

FNC 33 event 12. rujna ekskluzivno gledajte na platformi Voyo.

FNC 33: Više od obrane naslova

Sada ga čeka najveći izazov FNC karijere. Na priredbi FNC 33, 12. rujna 2026. u Areni Zagreb, Moeil će braniti pojas protiv Darka "The Hammer" Stošića. Ova borba ima posebnu težinu i priču koja seže duboko u prošlost. Naime, Stošić je posljednji čovjek koji je uspio pobijediti Moeila. Njihov prvi susret dogodio se davne 2015. godine, kada je Stošić slavio tehničkim nokautom. Od tog poraza, Moeil je nanizao nevjerojatnih trinaest pobjeda zaredom. Za njemačko-iranskog borca, meč u Zagrebu stoga nije samo obrana titule, već i prilika za iskupljenje i ispravljanje jedinog poraza u posljednjih devet godina. Pobjeda nad Stošićem zacementirala bi njegov status neprikosnovenog vladara.

Put od Teherana do Düsseldorfa

Priča Hatefa Moeila daleko je kompleksnija od onoga što se vidi u kavezu. Rođen u Iranu, u Njemačku je stigao 2009. godine, a dom je pronašao u Düsseldorfu. Sport mu je postao most za integraciju. Prvo se dokazao u hrvanju, da bi se prebacio na MMA, koji mu je postao sidro u novoj sredini. Ipak, njegov život izvan sporta bio je trnovit. Godinama je radio kao zaštitar, a taj posao donio mu je policijske prijave koje su, iako odbačene, postale prepreka za dobivanje njemačkog državljanstva. Ta birokratska borba koštala ga je ugovora života s američkim PFL-om, vrijednog milijun dolara, jer bez njemačke putovnice nije mogao dobiti vizu za SAD. Godine 2015. preživio je i pokušaj ubojstva kada je napadač pucao na njegov automobil, pogodivši ga s četiri metka u noge. Umjesto da ga slomi, taj ga je događaj, kako kaže, natjerao da svu energiju usmjeri u sport.

Borac snažnih principa

Izvan reflektora, Moeil je promišljena osoba, duboko povezana s iranskim nasljeđem. Aktivan je u borbi za ljudska prava u domovini te otvoreno govori protiv tamošnjeg režima, a nakon pobjeda ističe povijesnu zastavu s lavom kao simbol borbe za slobodu. Iako je MMA svijet velikim dijelom i predstava, Moeil mladima savjetuje drugačiji put. "Prvo završite školu i osigurajte si budućnost", njegova je glavna poruka. Njegova disciplina je spartanska: dva treninga dnevno, s jednim danom odmora. Smatra da samo takav pristup, uz detaljnu analizu protivnika i mentalnu snagu, jamči uspjeh. Svojim životom, Moeil je postao uzor i važna figura integracije u Düsseldorfu.

Hatef Moeil nije samo borac; on je simbol ustrajnosti. Čovjek koji je preživio metke, birokratske labirinte i pritisak velikih arena. Njegov profesionalni omjer od 17 pobjeda i četiri poraza samo je dio priče. U Zagrebu ne brani samo pojas, već traži potvrdu da je njegova volja jača od svake prepreke.