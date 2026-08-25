FNC kreće u veliki europski pohod: Objavljeno sedam spektakala, jedna lokacija ostaje misterij

Fight Nation Championship nakon ljetne stanke kreće u novi ciklus priredbi kojim će dodatno proširiti svoje regionalno i međunarodno djelovanje. FNC je objavio raspored događaja sve do proljeća 2027. godine, a borilačke spektakle ugostit će Hrvatska, Sjeverna Makedonija, Crna Gora i Njemačka.

Do kraja 2026. godine publiku očekuju četiri događaja. Prvi je na rasporedu 12. rujna u Zagrebu, nakon čega se organizacija seli u Skoplje, gdje će se FNC 34 održati 24. listopada.

Lokacija i datum FNC-a 35 zasad nisu otkriveni. Organizacija je najavila kako će nedostajuću destinaciju predstaviti naknadno, čime je ostavila prostor za još jedno iznenađenje prije završetka godine.

FNC 33 event 12. rujna ekskluzivno gledajte na platformi Voyo.

Posljednja priredba u 2026. bit će FNC 36, zakazan za 19. prosinca u Podgorici. FNC će tako u samo nekoliko mjeseci povezati tri regionalne prijestolnice i zaključiti godinu gostovanjem u Crnoj Gori.

Nova godina počet će međunarodnim gostovanjem. FNC 37 održat će se 6. veljače 2027. u Münchenu, čime se organizacija vraća u Njemačku.

Nakon toga slijede dvije dobro poznate hrvatske destinacije. FNC 38 stiže u Zadar 13. ožujka, dok će Slavonski Brod 17. travnja ugostiti FNC 39 i zasad posljednju najavljenu priredbu u novom rasporedu.

FNC je tako za razdoblje od rujna 2026. do travnja 2027. pripremio sedam događaja, od kojih će se tri održati u Hrvatskoj, a tri izvan nje. Mjesto održavanja FNC-a 35 tek treba biti objavljeno.

Organizacija je novi raspored predstavila kao sljedeće poglavlje svojeg razvoja, uz povratak u poznate dvorane i dolazak u nove gradove. Cijeli raspored objavljen je na službenim kanalima FNC-a.

Raspored FNC priredbi:

FNC 33 – Zagreb, 12. rujna 2026.

FNC 34 – Skoplje, 24. listopada 2026.

FNC 35 – lokacija i datum bit će objavljeni naknadno

FNC 36 – Podgorica, 19. prosinca 2026.

FNC 37 – München, 6. veljače 2027.

FNC 38 – Zadar, 13. ožujka 2027.

FNC 39 – Slavonski Brod, 17. travnja 2027.