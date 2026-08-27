Troje ozlijeđenih u požaru kod Omiša i dalje je kritično: Otklonili su im odumrlo opečeno tkivo

Zdravstveno stanje troje pacijenata stradalih u požaru kod Omiša teško je te su i dalje životno ugroženi, priopćeno je u četvrtak iz KBC Sestre milosrdnice.

Troje pacijenata smješteno je u Jedinici intenzivnog liječenja i dalje su intubirani i na mehaničkoj ventilaciji te primaju terapiju usmjerenu na stabilizaciju i održavanje vitalnih funkcija.

S obzirom na opsežnost opeklina, tijek bolesti za sada se odvija u skladu s očekivanjima. Svi su bili podvrgnuti operativnim zahvatima uklanjanja odumrlog opečenog tkiva, stoji u priopćenju ravnateljstva KBC Sestre milosrdnice.

Podsjetimo, ukupno četvero teško ozlijeđenih pacijenata su iz KBC-a Split prebačeni na liječenje u Zagreb. Troje ih je smješteno na Traumatologiji, dok se maloljetnoj djevojci pomoć pruža u Klicini za dječje bolesti u Klaićevoj. U splitskom KBC-u liječi se još četvero pacijenata koji su zadobili teške ozljede u velikom požaru koji je krenuo u Lokvi Rogoznici i proširio se omiškim područjem.

Veliki požar kod Omiša

Veliki požar izbio je 13. kolovoza oko 20.15 sati na području Lokve Rogoznice, nedaleko od Omiša, a zbog jakog vjetra vrlo se brzo proširio prema omiškom području. Vatra je zahvatila oko 1000 hektara trave, niskog raslinja i borove šume, a tijekom najtežeg dijela intervencije na požarištu su bila 253 vatrogasca s 83 vatrogasna vozila.

Požar je pritom ugrozio brojna naselja i objekte, a zbog brzog širenja vatre evakuirano je oko 2500 ljudi. U požaru je smrtno stradala jedna osoba, dok su ozlijeđene 43 osobe, među kojima i trojica vatrogasaca. Opožarene su i kuće na području Ivašnjaka, Starog Sela, Pod Vajle, Nemire, Stanića i Medića, dok su brojni automobili i drugi objekti također stradali u vatrenoj stihiji.

Požar je u narednim danima stavljen pod nadzor, no vatrogasci su nastavili sa sanacijom opožarenog područja i objekata te dežurstvima kako bi spriječili ponovno rasplamsavanje vatre. Razmjeri štete dodatno su potvrđeni satelitskim snimkama, koje su pokazale koliko je velik dio padina iznad omiškog područja u samo nekoliko dana ostao bez vegetacije.