Livaković službeno u Barceloni! Potpisao do 2030., ali još ne zna gdje će braniti

Ono o čemu se posljednjih dana govorilo sada je dobilo i službenu potvrdu – Dominik Livaković novi je vratar Barcelone. Katalonski velikan predstavio je hrvatskog reprezentativca na društvenim mrežama i službenim klupskim kanalima.

Livaković je potpisao četverogodišnji ugovor, koji vrijedi do završetka sezone 2029./30. Fenerbahče će dobiti dva milijuna eura fiksne odštete, uz mogućnost zarade dodatna dva milijuna kroz bonuse.

„Još više sigurnosti među vratnicama. Dobrodošao, Livakoviću“, objavila je Barcelona uz fotografiju hrvatskog vratara i poruku: „Spreman kada je potrebno.“

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Más seguridad bajo palos. Bienvenido, Livaković 🧤 <a href="https://t.co/41HFAm1p3x">pic.twitter.com/41HFAm1p3x</a></p>— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) <a href="https://x.com/FCBarcelona_es/status/2092911447332229123?ref_src=twsrc%5Etfw">August 27, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Još nije poznato hoće li hrvatska „jedinica“ odmah ostati u momčadi Hansija Flicka ili će sezonu provesti na posudbi. Prema ranijim informacijama, Barcelona ga dugoročno vidi kao pričuvnu opciju iza Joana Garcíje, dok bi ove sezone mogao braniti u sredini u kojoj bi imao veću minutažu.

Livaković je prilikom dolaska u Kataloniju na pitanje o svojoj neposrednoj budućnosti kratko odgovorio: „Vidjet ćemo.“

Barcelona bi tako tek trebala donijeti konačnu odluku hoće li ga zadržati u konkurenciji za svoju momčad ili poslati na novu posudbu.

Barcelona je u predstavljanju novog vratara podsjetila na njegov nogometni put. Nakon prolaska kroz omladinske pogone Zadra i Zagreba, Livaković je u sezoni 2012./13. priključen prvoj momčadi NK Zagreba.

U ljeto 2016. godine preselio se u Dinamo, u kojem je tijekom sljedećih sedam sezona izrastao u jednog od najvažnijih igrača momčadi. Za zagrebački klub upisao je 295 nastupa, primio 249 pogodaka i 137 puta sačuvao mrežu netaknutom. S Modrima je osvojio sedam naslova prvaka Hrvatske i brojne druge trofeje.

Njegove obrane donijele su mu transfer u Fenerbahče u ljeto 2023. godine. Tijekom dvije sezone u istanbulskom klubu nastupio je 74 puta i ostvario 24 utakmice bez primljenog pogotka.

U ljeto 2025. otišao je na posudbu u Gironu, ali za španjolski klub nije upisao nijedan službeni nastup. Tijekom zimskog prijelaznog roka vratio se u Dinamo, također na posudbu, i ponovno postao važan dio zagrebačke momčadi. Branio je u 15 utakmica, primio deset pogodaka i osam puta sačuvao mrežu, čime je pomogao Modrima u osvajanju naslova prvaka.

Junak hrvatske reprezentacije

Livaković je standardni član hrvatske reprezentacije od 2017. godine, a najveću svjetsku afirmaciju doživio je na Svjetskom prvenstvu 2022. u Kataru.

Posebno se istaknuo u raspucavanjima protiv Japana i Brazila, kada je velikim obranama pomogao Hrvatskoj na putu prema brončanoj medalji. Četiri godine ranije bio je dio reprezentacije koja je u Rusiji osvojila svjetsko srebro.

Nastupio je na posljednja tri svjetska prvenstva – 2018., 2022. i 2026. godine – kao i na europskim prvenstvima 2021. i 2024.

Dolaskom u Barcelonu Livaković je napravio najveći klupski transfer karijere. Preostaje još doznati hoće li se odmah boriti za minute među vratnicama katalonskog velikana ili će na priliku u dresu Barcelone pričekati nakon još jedne posudbe.