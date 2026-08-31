Dvije borbe za svjetski vrh i košarkaška renesansa obilježili su sportski vikend
Vikend retrovizor portala Net.hr donosi najzanimljivije sportske trenutke proteklog vikenda
Iza nas je još jedan sportski vikend prepun uzbuđenja. Iako svaki nosi mnoštvo atrakcija, ovaj je ipak bio poseban, a Net.hr vam donosi pregled rezultata koji objašnjava zašto.
Prva i najveća vijest svakako je bio boksački meč između Mosesa Itaume i Filipa Hrgovića. Iako su svi očekivali da će 21-godišnji Britanac slaviti i nastaviti svoj put ka zvjezdanoj slavi kao "novi Mike Tyson", to se nije dogodilo. Hrvatski boksač mu je poremetio planove i postao novi IBF-ov svjetski prvak u teškoj kategoriji.
Borbu za svjetski ring imao je i Luka Plantić. On je pak, nažalost, u meču za privremeni naslov WBC-ova prvaka svijeta u supersrednjoj kategoriji u Los Angelesu prekidom u desetoj rundi doživio prvi poraz u karijeri izgubivši od Gvatemalca Lestera Martineza.
Bilo je uzbudljivo i van svijeta boksa. Hrvatska košarkaška reprezentacija nastavila je svoju renesansu pobjedom nad Nizozemskom. Imali su Nizozemci prednost od čak 14 razlike u jednom trenutku, no naša je reprezentacija do kraja susreta preokrenula i slavila sa 101-99 te napravila veliki korak prema kvalifikaciji na Svjetsko prvenstvo.
Slavila je i hrvatska socca reprezentacija. Ona je na otvaranju skupine G protiv Afganistana sjajno krenula u lov na jedinu medalju koja nedostaje – zlatnu.
Ostale vijesti
Od ostalih vijesti tijekom vikenda izdvajamo kako je hrvatska ženska odbojkaška reprezentacija nažalost poražena u osmini finala Europskog prvenstva protiv aktualnog doprvaka Srbije.
Što se tiče nogometa, Dinamo je na otvaranju 5. kola SHNL-a odigrao 2-2 u Puli protiv Istre 1961, dok je Osijek na krilima tinejdžera Jone Ježića koji je postigao dva pogotka slavio 3-0 protiv Slaven Belupa.
U Premier ligi je Sergej Jakirović upisao drugu pobjedu u nizu, a u Ligama petice dobre su partije pružali hrvatski reprezentativci. Igor Matanović zabio je i asistirao u 4-1 pobjedi Freiburga nad Werderom, a isto je učinio i Martin Baturina u 2-1 slavlju Coma nad Napolijem.