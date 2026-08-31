Dvije borbe za svjetski vrh i košarkaška renesansa obilježili su sportski vikend

Iza nas je još jedan sportski vikend prepun uzbuđenja. Iako svaki nosi mnoštvo atrakcija, ovaj je ipak bio poseban, a Net.hr vam donosi pregled rezultata koji objašnjava zašto.

Prva i najveća vijest svakako je bio boksački meč između Mosesa Itaume i Filipa Hrgovića. Iako su svi očekivali da će 21-godišnji Britanac slaviti i nastaviti svoj put ka zvjezdanoj slavi kao "novi Mike Tyson", to se nije dogodilo. Hrvatski boksač mu je poremetio planove i postao novi IBF-ov svjetski prvak u teškoj kategoriji.

Borbu za svjetski ring imao je i Luka Plantić. On je pak, nažalost, u meču za privremeni naslov WBC-ova prvaka svijeta u supersrednjoj kategoriji u Los Angelesu prekidom u desetoj rundi doživio prvi poraz u karijeri izgubivši od Gvatemalca Lestera Martineza.

Bilo je uzbudljivo i van svijeta boksa. Hrvatska košarkaška reprezentacija nastavila je svoju renesansu pobjedom nad Nizozemskom. Imali su Nizozemci prednost od čak 14 razlike u jednom trenutku, no naša je reprezentacija do kraja susreta preokrenula i slavila sa 101-99 te napravila veliki korak prema kvalifikaciji na Svjetsko prvenstvo.

Slavila je i hrvatska socca reprezentacija. Ona je na otvaranju skupine G protiv Afganistana sjajno krenula u lov na jedinu medalju koja nedostaje – zlatnu.

Ostale vijesti

Od ostalih vijesti tijekom vikenda izdvajamo kako je hrvatska ženska odbojkaška reprezentacija nažalost poražena u osmini finala Europskog prvenstva protiv aktualnog doprvaka Srbije.

Što se tiče nogometa, Dinamo je na otvaranju 5. kola SHNL-a odigrao 2-2 u Puli protiv Istre 1961, dok je Osijek na krilima tinejdžera Jone Ježića koji je postigao dva pogotka slavio 3-0 protiv Slaven Belupa.

U Premier ligi je Sergej Jakirović upisao drugu pobjedu u nizu, a u Ligama petice dobre su partije pružali hrvatski reprezentativci. Igor Matanović zabio je i asistirao u 4-1 pobjedi Freiburga nad Werderom, a isto je učinio i Martin Baturina u 2-1 slavlju Coma nad Napolijem.