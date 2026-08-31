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TUŽNA VIJEST /

Umrla je Ksenija Urličić

Umrla je Ksenija Urličić
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Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Ksenija Urličić desetljećima je bila jedno od najvažnijih lica hrvatske televizije, a svojim je radom ostavila dubok trag u domaćem medijskom prostoru

31.8.2026.
10:41
Hot.hr
Luka Stanzl/PIXSELL
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U 87. godini umrla je Ksenija Urličić, piše Jutarnji. Bila je jedno od najprepoznatljivijih imena hrvatske televizije na kojoj je provela više od četiri desetljeća, od 1959. do umirovljenja 2001. godine. 

Kao spikerica i voditeljica vodila je brojne važne televizijske i radijske emisije, a posebno je obilježila zabavni program.

Kao urednica pokrenula je neke od najpoznatijih televizijskih projekata, među kojima su 'Sedma noć', velike novogodišnje programe, te glazbeno natjecanje Dora.  A upravo je ona i osmislila naziv hrvatskog izbora za pjesmu Eurovizije.

Zbog odlučnosti, discipline i zahtjevnog pristupa poslu kolege i javnost prozvali su je 'Čeličnom lady' zabavnog programa HRT-a. 

Smatra se jednom od žena koje su snažno obilježile razvoj hrvatske televizije i njezina zabavnog programa.

Otišla je dva mjeseca prije 87. rođendana, samo nekoliko tjedana nakon smrti supruga Ivice Urličića.

Bila je majka dviju kćeri, Katarine i Nede, te baka šestero unučadi kojima je bila iznimno posvećena. 

Ksenija UrličićSmrt
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