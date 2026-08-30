Hajdukov europski rival doveo veliko pojačanje uoći gostovanja na Poljudu

Nizozemski nogometni klub Ajax, prvi protivnik Hajduka u Konferencijskoj ligi, objavio je u nedjelju da je doveo 30-godišnjeg marokanskog veznjaka Sofyana Amrabata s kojim je potpisao dvogodišnji ugovor.

Amrabat u Ajax stiže kao slobodan igrač nakon što je raskinuo ugovor s turskim Fenerbahceom, a prošlu je sezonu proveo na posudbi u španjolskom Betisu.

Defenzivni veznjak je tijekom karijere nastupao i za nizozemske klubove Utrecht i Feyenoord, belgijski Club Brugge, talijanske Hellas Veronu i Fiorentinu te Manchester United.

Amrabat, koji osim marokanskog ima i nizozemsko državljanstvo, član je reprezentacije Maroka. Nastupio je na Svjetskim prvenstvima 2018., 2022. i 2026.

"Drago nam je što smo uspjeli dovesti Sofyana. Fizički je snažan, tehnički kvalitetan i donosi veliko međunarodno iskustvo. Uz to, poznaje nizozemsku ligu pa očekujemo da će se brzo prilagoditi. Doveli smo upravo tip igrača kojeg smo tražili", izjavio je direktor Jordi Cruijff.

Ajax će 15. listopada gostovati na Poljudu u utakmici 1. kola Konferencijske lige s Hajdukom.

Prošlu sezonu je završio na petom mjestu u nizozemskom prvenstvu. U početna dva kola ove sezone pobijedio je Zwolle s 2-0 i remizirao 2-2 s Heerenveenom.