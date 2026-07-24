Uhvatili 'monstruma' od 2,30 metara, prestravilo ih što je imao u ustima: 'Već se raspadalo'

William i Paul, dvojica prijatelja iz Francuske, ulovili su na rijeci Ognon ogromnog soma, a onda su se zapanjili kad su vidjeli što ima u ustima.

U razgovoru za njemački BILD objavljenom u petak, 23-godišnji Paul, po zanimaju slastičar koji se rekreativnim ribolovom bavi tri godine, ispričao je detalje nevjerojatnog ulova. Odvilo se to kod mjesta Sauvagney, na rijeci Ognon koja slovi kao odlična lokacija za hvatanje somova, štuka i grgeča.

Paul je odmah znao da su uhvatili nešto krupno. "Zagrizlo mi je udicu i osjetio sam da je riječ o velikoj ribi. Borba je trajala oko 20 minuta", prisjeća se 23-godišnjak.

'Raspadalo se'

Nakon što su "monstruma" izvukli na površinu, izmjerili su ga i utvrdili da je dug 2,30 metara. Zatim je njihova prijateljica snimila fotografiju na kojoj mladi ribolovci poziraju s ribom.

Međutim, tada su primijetili još jedan detalj - riba je u ustima imala nešto veliko.

"Iz soma smo izvukli cijelo pile. Nije samo ispalo van, već smo ga morali izvući. Bilo je u fazi raspadanja", ispričao je Paul. Na mutnim fotografijama koji su snimili, a objavio ih je BILD te ih možete pogledati ovdje, uz pernatu životinju vidi se i nekoliko jaja.

Stručnjaci rekli svoje

Svoje mišljenje o nesvakidašnjem ulovu dao je poznati stručnjak za somove Stefan Seuß, koji je i sam prije nekoliko godina u talijanskoj rijeci Po ulovio soma dugog 2,81 metar.

"Mogla bi to biti i vodena ptica, možda petka", smatra stručnjak, koji napominje kako ovo nije neobična situacija, jer su somovi poznati kao svejedi.

Navodi da je iz njihovih želudaca ranije izvlačio i nutrije, a podsjeća i na slučaj iz njemačkog Heidelberga, kada je som zgrabio odbojkašku loptu.

"Som je oportunist. Sve što mu pliva pred nosom potencijalni je plijen. U Italiji su se specijalizirali za golubove koji dolaze piti vodu. Strategija im je slična onoj kod krokodila - ništa ne pojedu dva tjedna, a onda im takva ptica bude dovoljna za dulje vrijeme", pojašnjava pak Alexander Seggelke (46), direktor Njemačkog saveza sportskih ribolovaca

Francuzi su inače soma pustili natrag u vodu. "To uvijek radimo kada ulovimo velike ribe", objasnio je Paul.