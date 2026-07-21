Vozač autobusa čuo neobičan zvuk iz vreće, prizor ga je skamenio: 'Toga smo se bojali'

Djelatnici za zaštitu životinja u petak su na sjeverozapadu Londona spasili majmunicu marmoset koju je netko u vreći za rublje ostavio u autobusu, javlja u utorak BBC.

Nesvakidašnja scena odvila se na liniji 302, odmah po dolasku na stajalište Kensal Rise. Putnik koji je sa sobom gurao dječja kolica zapazio je vreću, koja je zauzimala veći dio prostora za prtljagu.

Foto: -/INSTAR Images/Profimedia

Vozač je potom otišao provjeriti što je unutra, a nakon što ju je pomaknuo, čulo se cvrkutanje i skakanje.

Imala je samo jabuku

Majmunica je bila zatvorena u malom metalnom kavez za ptice, koji se nalazio u kariranoj plastičnoj vreći. Uz sebe je imala tek komad jabuke, a bila je dehidrirana i pod stresom.

Foto: -/INSTAR Images/Profimedia

Nakon neobičnog otkrića, vozač je životinju prvo odvezao u garažu u Willesdenu, a potom je kontaktirao Kraljevsko društvo za sprječavanje okrutnosti prema životinjama (RSPCA).

"Nitko nije primijetio ništa neobično prije nego što je majmunica pronađena, ali pregledat ćemo snimke nadzornih kamere i evidenciju ulazaka i izlazaka kako bismo pokušali pronaći osobu koja ju je ostavila", istaknula je glavna londonska inspektorica RSPCA-a Clare Dew.

'Toga smo se bojali'

Iz RSPCA-a strahuju da bi ovaj slučaj mogao biti tek prvi u nizu, nakon što je u travnju na snagu stupio propis prema kojem svi primati koji se u Engleskoj drže kao kućni ljubimci moraju biti registrirani i imati važeću dozvolu.

Foto: -/INSTAR Images/Profimedia

Ovo je očita izravna posljedica novog zakonodavstva i upravo je to nešto čega smo se bojali. Iznenadilo bi me da je ovo posljednji slučaj napuštanja primata koji ćemo vidjeti", upozorava Dew.

U međuvremenu, majmunicu, koja je dobila ime Oyster po istoimenoj londonskoj kartici za javni prijevoz, pregledao je veterinar i utvrdio da je dobrog zdravstvenog stanja. Potom su je prebacili u utočište za životinje, gdje će joj pronaći mužjaka.