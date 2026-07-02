Kradu vodu s hidranata, pune bazene, drugi ostaju bez vode! Poslali dramatičan apel

S dolaskom ljetnih vrućina i povećane potrošnje vode, iz Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije upozorili su građane da neracionalna potrošnja, poput punjenja bazena i zalijevanja vrtova velikim količinama vode, uzrokuje ozbiljne probleme u vodoopskrbnom sustavu.

Kako navode u priopćenju, takva potrošnja u kratkom vremenu dovodi do pada tlaka u mreži i zamućenja vode, zbog čega problemi pogađaju čitave ulice i naselja te otežavaju redovitu opskrbu ostalim korisnicima.

Iz tvrtke ističu da zbog takvih situacija neće snositi odgovornost za nastale probleme niti će korisnicima umanjivati račune za povećanu potrošnju vode nastalu punjenjem bazena ili drugim sličnim aktivnostima.

Naglašavaju pritom da je voda iz javnog vodoopskrbnog sustava zdravstveno ispravna i visoke kvalitete te da zadovoljava sve propisane standarde. Povremena zamućenja, pojašnjavaju, posljedica su izrazito velike potrošnje tijekom ljetnih mjeseci, koja može izazvati i kvarove na mreži. Sanacija takvih problema zahtijeva dodatno ispiranje sustava, čime se troše nove količine vode i dodatno smanjuje tlak u mreži.

Sve više krađa vode s hidranata

Iz Vinkovačkog vodovoda upozoravaju i na zabrinjavajući porast slučajeva neovlaštenog korištenja vode iz javnog sustava. Kako navode, nepoznate osobe sve češće se bez odobrenja priključuju na protupožarne hidrante i uzimaju vodu.

Takvo ponašanje, upozoravaju, može uzrokovati pad tlaka, nestašice vode, hidrauličke udare i pucanje cjevovoda, čime se ugrožava opskrba cijelih naselja, ali i protupožarna zaštita.

Podsjećaju da je neovlašteno korištenje vode iz javnog vodoopskrbnog sustava protuzakonito te se smatra krađom vode, za što su predviđene kaznene sankcije. Ako se utvrdi da je voda neovlašteno uzimana s hidranta, slučaj će, poručuju, odmah biti prijavljen Policijskoj upravi vukovarsko-srijemskoj uz prikupljene dokaze.

Apel građanima

Djelatnici Vinkovačkog vodovoda tijekom ljetnih mjeseci svakodnevno ulažu dodatne napore kako bi osigurali stabilnu i sigurnu opskrbu pitkom vodom za sve korisnike na distributivnom području.

Zbog toga iz tvrtke apeliraju na građane da vodu koriste racionalno i odgovorno te da izbjegavaju aktivnosti koje nepotrebno opterećuju sustav kako bi svi korisnici, unatoč velikim vrućinama, imali dovoljno pitke vode.