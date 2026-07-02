Pogledajte silovite nalete vjetra: Ovo je oluja koja je protutnjala sjeverom Hrvatske

Jako nerijeme pogodilo je u srijedu Vrbanovec kraj Lubrega na sjeveru Hrvatske. Čitatelj nam je poslao snimke i naveo da je u nevremenu nastala materijalna šteta.

"Oluja je poharala Vrbanovec, trajala je oko 10 minuta", naveo je čitetalj.

Podsjetimo, nakon još jednom iznimno vrućeg i sparnog dana, u srijedu poslijepodne pojedine dijelove Hrvatske pogodila je snažna promjena vremena praćena kušomn, grmljavinom, a ponegdje i tučom.

Dio nevremena prošao je preko varaždinskog i virovitičkog područja, a drugi preko Ogulina i Karlovca.

Najpogođeniji kraj na sjeveru bio je na području Varaždinskih toplica, Novog Marofa te Ludbrega.

Danas još pokoji pljusak

RTL-ov meteorolog Dorian Ribarić za četvrtak je prognozirao da tijekom prijepodneva može biti pokoji pljusak na istoku i na sjevernom te srednjem Jadranu.

No, postupno će se smanjivati i naoblaka. Bit će vjetrovito uz umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak, na moru jaku buru s olujnim udarima, osobito pod Velebitom.

Tek na krajnjem jugu, jugo.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj sve sunčanije. Bit će barem djelomice sunčano uz postupno slabljenje sjeverca. No, najvažnije, bit će osjetno svježije. Mnogi će tako napokon prodisati na oko 26 Celzija.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu sve češća sunčana razdoblja i uglavnom suho, ali još u Podunavlju može prolazno biti pokojeg pljuska. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a temperatura zamjetno niža, bit će između 24 i 26 stupnjeva.

U Dalmaciji barem djelomice sunčano, ali ne još stabilno. No, uglavnom se u Zagori i osobito Konavlima očekuje razvoj oblaka i lokalni pljusak praćen grmljavinom. Posvuda će zapuhati jaka bura, a bit će i manje vruće, tj. podnošljivije.

Na sjevernom Jadranu sve manje oblaka, sve sunčanije i uglavnom suho, a navečer će se i razvedravati. No, bit će vjetrovito uz jaku, pod Velebitom i dalje na udare olujnu buru. Prekid je to posvuda vrućine, bit će barem malo ispod 30 stupnjeva, u gorju i ispod 25.