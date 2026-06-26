Dogradonačelnica Vinkovaca progovorila o teškim malverzacijama: 'U tome ne želim sudjelovati'

Politička kriza potresa Vinkovce. Zamjenica gradonačelnika Katarina Vučić napustila je HDZ i sve svoje stranačke dužnosti, ali ne i funkciju zamjenice. Za RTL Danas kaže da su povod nečasne radnje pojedinaca, a kako doznajemo, u pozadini bi mogli biti i izvidi europskih tužitelja. HDZ u Vinkovcima sazvao je izvanrednu sjednicu predsjedništva.

Zamjenica gradonačelnika Vinkovaca prekinula je šutnju. Samo za RTL Danas Katarina Vučić objašnjava zašto je izašla iz HDZ-a, pritom iznoseći optužbe na račun ljudi koji vode grad.

"Nažalost, s obzirom na sve što se događalo posljednjih dana i mjeseci, sama sam uvidjela da se iza nekih stvari, za koje smo mi unutar gradske uprave bili odgovorni, nažalost kriju različite insinuacije, različite malverzacije u kojima zaista ja nisam sudjelovala i ne želim sudjelovati i dalje", kaže Vučić.

Na pitanje jesu li malverzacije bile velikih razmjera, Vučić kaže da jesu.

Sve na što je ona, kao pročelnica, a kasnije i zamjenica gradonačelnika, stavila svoj potpis – kaže – iza toga i stoji. Ali, kaže – ima saznanja o puno toga što nije u skladu sa zakonom.

"Od institucija me nitko nije kontaktirao, ali ja sam kontaktirala njih", kaže Vučić i dodaje kako je spremna podijeliti sve što zna.

EPPO provodi izvide

Istovremeno, RTL Danas dobio je potvrdu od načelnika nekoliko općina iz okolice Vinkovaca kako Ured europskog tužitelja već duže vrijeme provodi izvide. Od određenih institucija uzeli su dokumentaciju vezanu za projekt aglomeracije Vinkovački vodovod kako bi provjerili jesu li istinite tvrdnje da je europski novac zloupotrijebljen.

"Bio je to projekt koji je s 360 milijuna plus PDV otišao na negdje 550 milijuna, u kunama pričamo, s tim da se šteta procjenjuje na nekakvih 20 milijuna eura ili 150 milijuna kuna, iz onog vremena", kaže jedan od svjedoka.

Naš sugovornik, koji je upućen u cijelu priču, tvrdi i da se otpad iz radova na vinkovačkoj aglomeraciji, kao i azbest, zakopavao u Vinkovcima, blizu jezera, umjesto na odlagalištu – gdje je i trebao.

Dodaje kako je opasnost za ljude velika. "Samo ovo što je, gdje nije azbest, gdje nije to, je promijenjen teren. Na jednoj od tih lokacija bio je kanal gdje su išle nekakve slivne vode, gdje se nije brinulo o tome. To je jednostavno napravljeno tako jer je najbliže gradilište – istresi tu, poravnaj i idemo dalje", kaže naš sugovornik.

'Jako mi je žao zbog svega'

Bivši gradonačelnik, aktualni župan Ivan Bosančić od svega se ograđuje. U šoku je zbog ostavke Katarine Vučić jer, kaže, bila mu je prva suradnica osam godina, zadužena za sve projekte, pa ju je, kaže, predložio za zamjenicu.

"Jako mi je teško, jako mi je žao zbog svega, stvarno ne mogu reći nijednu ružnu riječ za Katarinu. Ovo za aglomeraciju mogu reći da mi nismo provodili niti smo bili u tome. Vinkovački vodovod i kanalizacija su to provodili, mi smo sufinancirali", kaže Bosančić.

Odgovornost odbacuje i prvi čovjek Vodovoda. Dodaje, bilo je do sada puno kontrola i niti jedna nepravilnost nije utvrđena.

"Prošle godine u lipnju nas je kontaktirao EPPO da im dostavimo dokumente, mi smo im svu dokumentaciju dostavili i nitko nas nakon toga nije kontaktirao", kaže direktor Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije Mario Komšić.

Sazvana izvanredna sjednica predsjedništva HDZ-a

Zbog ostavke u HDZ-u izvanrednu sjednicu predsjedništva stranke za večeras je sazvao i gradonačelnik.

"Izlazak iz HDZ-a njezina je odluka koju ću ispoštovati zajedno s članovima Gradskog odbora HDZ-a. Žao mi je što proziva kolegice i kolege s kojima je godinama radila na prijavljivanju i provedbi EU projekata, u što je i sama bila uključena i o čemu je bila jako dobro informirana", kaže gradonačelnik Vinkovaca Josip Romić.

Katarina Vučić, koja je jutros zatražila da ju izbrišu iz HDZ-a, na kraju ističe: "Poručujem svim mojim bivšim stranačkim kolegama i prijateljima da neću stati i da ću se i dalje boriti za Vinkovce. Onakve kakve zapravo žele Vinkovčani – ne stranka, već sami Vinkovčani."

EPPO zbog tajnosti izvida nikada ne komentira slučajeve, a ako ima sumnje u kaznena djela, nakon provedenih izvida može i službeno otvoriti istragu.