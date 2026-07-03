Policija otkrila detalje požara na Vrbanima: Najvjerojatnije je podmetnut

Požar automobila koji je u noći na srijedu izbio na parkiralištu u Lopatinečkoj ulici na Vrbanima najvjerojatnije je izazvan djelovanjem otvorenog plamena, pokazao je policijski očevid.

Kako je izvijestila zagrebačka policija, gorio je BMW zagrebačkih registarskih oznaka, a vatra se potom proširila na još dva parkirana automobila. Oštećene su i prozorske rolete na dva stana obližnje zgrade.

Materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko desetaka tisuća eura. Policija nastavlja kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti požara, kao i mogući počinitelj.

Podsjetimo, stanari su tada čuli detonaciju, a na teren su izašli vatrogasci i policija. "Valjda su pucale gume, a kada sam pogledala kroz prozor već je gorjelo", opisala je stanarka.