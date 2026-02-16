FREEMAIL
TRAGEDIJA NA VRBANIMA /

Stigla presuda za ženu koja je ugušila vlastitu majku: 'Kriva je, ali...'

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL, ilustracija

16.2.2026.
15:09
Hina
Davor Javorovic/PIXSELL, ilustracija
Sudsko vijeće Županijskog suda u Zagrebu nepravomoćno je proglasilo 62-godišnjakinju krivom za ubojstvo svoje 84-godišnje majke, a budući da tijekom postupka utvrđeno da je optuženica u trenutku počinjenja kaznenog djela bila neubrojiva, izrečena joj je mjera obaveznog liječenja.

Kako se doznaje na sudu, 62-godišnjakinji je nepravomoćna presuda izrečena prema Zakonu o zaštiti osoba s duševnim smetnjama te joj je izrečena mjera obaveznog psihijatrijskog liječenja, dok je sudski postupak bio zatvoren za javnost kako bi se zaštitila obitelj optuženice.

Smrt nastupila gušenjem

Policija je ranije priopćila da je 62-godišnjakinja, 30. ožujka prošle godine u stanu na Vrbanima, gušenjem usmrtila 84-godišnju članicu obitelji.

Na mjestu događaja je obavljen očevid kojim je rukovodila dežurna zamjenica Županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu u suradnji s policijskim službenicima zagrebačke policije. Nakon obavljenog očevida, tijelo je prevezeno na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku.

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teškog ubojstva na osumnjičenom 62-godišnjakinjom je provedeno kriminalističko istraživanje te je predana pritvorskom nadzorniku dok je kaznena prijava podnijeta nadležnom državnom odvjetništvu, izvijestila je policija.

