Eksplozija probudila Zagrepčane, BMW planuo oko 1.40 u noći: 'Čula sam jaku detonaciju'

Požar je oko 1.40 sati u noći na srijedu, iz zasad nepoznatih razloga, izbio na automobilu marke BMW na parkiralištu u Lopatinečkoj ulici na zagrebačkoj Trešnjevci.

BMW, čiji je vlasnik inače 30-godišnjak, u potpunosti je izgorio, a buktinja se proširila i oštetila dva automobila marke Subaru u vlasništvu 71-godišnjaka i 37-godišnjeg državljanina Ukrajine koja su se nalazila pored. Oštećene su i prozorske rolete od dva stana obližnje zgrade.

Na teren su stigli vatrogasci, a ozlijeđenih nije bilo. Slijedi očevid nakon kojeg bi trebalo biti poznato više detalja.

Odjeknula jaka detonacija

Jutarnji list razgovarao je sa stanarkom zgrade, koja ističe da su čuli jaku detonaciju prije nego što su stigli vatrogasci.

"Valjda su pucale gume, a kada sam pogledala kroz prozor već je gorjelo. Dim je doslovno išao prema zgradi, u pravcu balkona iznad", opisala je stanarka i dodala da su vatrogasci brzo otklonili opasnost.