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JUTARNJA DRAMA /

Požar u zgradi Porezne: Gorjelo blizu arhive, na terenu vatrogasci i policija

Požar u zgradi Porezne: Gorjelo blizu arhive, na terenu vatrogasci i policija
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Foto: Zeljko Lukunic /PIXSELL/Ilustracija

Uz vatrogasce, na terenu su djelatnici Elektre i policije

1.7.2026.
8:10
Dunja Stanković
Zeljko Lukunic /PIXSELL/Ilustracija
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Dežurne službe pohitale su rano jutros pred zgradu Porezne uprave u Zagrebu, gdje je uočen dim u podrumu. 

Jutarnji list piše kako se radi o požaru električnih instalacija u podrumskim prostorijama. Portal također neslužbeno navodi da je vatrena stihija izbila uz prostor arhive, no još uvijek se ne zna je li što oštećeno. 

Uz vatrogasce, na terenu su djelatnici Elektre i policije, a u tijeku je razdimljavanje. 

Točni razmjeri štete i uzrok požara bit će poznati nakon očevida. 

Porezna UpravaZagrebPožarVatrogasci
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