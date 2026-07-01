Požar u zgradi Porezne: Gorjelo blizu arhive, na terenu vatrogasci i policija

Dežurne službe pohitale su rano jutros pred zgradu Porezne uprave u Zagrebu, gdje je uočen dim u podrumu.

Jutarnji list piše kako se radi o požaru električnih instalacija u podrumskim prostorijama. Portal također neslužbeno navodi da je vatrena stihija izbila uz prostor arhive, no još uvijek se ne zna je li što oštećeno.

Uz vatrogasce, na terenu su djelatnici Elektre i policije, a u tijeku je razdimljavanje.

Točni razmjeri štete i uzrok požara bit će poznati nakon očevida.