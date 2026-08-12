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Ivanović potpisao za Lens, a oni ga predstavili kroz crtani

Ivanović potpisao za Lens, a oni ga predstavili kroz crtani
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Foto: Ana Catarina Santana/imago sportfotodienst/Profimedia

Ivanović u Lens stiže na posudbu iz Benfice za koju je prošle sezone upisao osam pogodaka u 43 nastupa

12.8.2026.
10:16
Sportski.net
Ana Catarina Santana/imago sportfotodienst/Profimedia
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Ono o čemu se već neko vrijeme pisalo sada je postalo službeno: Franjo Ivanović novi je igrač francuskog doprvaka Lensa.

Hrvatski reprezentativac u francuski klub stiže na jednogodišnju posudbu iz Benfice za koju je prošle sezone upisao osam pogodaka u 43 nastupa. U Lens hrvatski napadač dolazi bez mogućnosti otkupa, a na sjeveru Francuske nosit će dres s brojem 29.

"Franjin dolazak veliko je zadovoljstvo. Za njega je bilo zainteresirano nekoliko europskih klubova, a ovaj potpis još jednom pokazuje sve veću privlačnost našeg kluba. Franjo je vrlo brzo zaključio da je Racing pravo mjesto za njegov razvoj i nastavak napretka. Od skautske službe, koja ga prati već dugo, do stručnog stožera, njegov je profil bio apsolutni prioritet. Franjo je kompletan napadač, s osjećajem za pogodak iznad prosjeka.

Njegova prilagodba bit će prirodna zahvaljujući energiji koju pokazuje na terenu i izvan njega. Njegovo međunarodno iskustvo, kako u Ligi prvaka tako i u reprezentaciji, također će nam puno značiti. Presretni smo što ga možemo poželjeti dobrodošlicu i jedva čekamo vidjeti ga u dresu crveno-zlatnih!", rekao je sportski direktor Lensa Jean-Louis Leca za službene stranice kluba.

LensFranjo IvanoviĆ
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