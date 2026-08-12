Ivanović potpisao za Lens, a oni ga predstavili kroz crtani

Ono o čemu se već neko vrijeme pisalo sada je postalo službeno: Franjo Ivanović novi je igrač francuskog doprvaka Lensa.

Hrvatski reprezentativac u francuski klub stiže na jednogodišnju posudbu iz Benfice za koju je prošle sezone upisao osam pogodaka u 43 nastupa. U Lens hrvatski napadač dolazi bez mogućnosti otkupa, a na sjeveru Francuske nosit će dres s brojem 29.

"Franjin dolazak veliko je zadovoljstvo. Za njega je bilo zainteresirano nekoliko europskih klubova, a ovaj potpis još jednom pokazuje sve veću privlačnost našeg kluba. Franjo je vrlo brzo zaključio da je Racing pravo mjesto za njegov razvoj i nastavak napretka. Od skautske službe, koja ga prati već dugo, do stručnog stožera, njegov je profil bio apsolutni prioritet. Franjo je kompletan napadač, s osjećajem za pogodak iznad prosjeka.

Njegova prilagodba bit će prirodna zahvaljujući energiji koju pokazuje na terenu i izvan njega. Njegovo međunarodno iskustvo, kako u Ligi prvaka tako i u reprezentaciji, također će nam puno značiti. Presretni smo što ga možemo poželjeti dobrodošlicu i jedva čekamo vidjeti ga u dresu crveno-zlatnih!", rekao je sportski direktor Lensa Jean-Louis Leca za službene stranice kluba.

𝙻𝚎𝚜 𝙻𝙴𝙽𝚂𝙾𝙸𝚂 𝚙𝚛𝚎́𝚙𝚊𝚛𝚎𝚗𝚝 𝚕'𝙴𝚞𝚛𝚘𝚙𝚎 | EP6 📺



Lorsque Daniel Moreira guide la nouvelle recrue en Italie 🇮🇹, tous les chemins mènent forcément... à Lens. 📍



𝙵𝚁𝙰𝙽𝙹𝙾 𝙸𝚅𝙰𝙽𝙾𝚅𝙸𝙲 𝙴𝚂𝚃 𝙻𝙴𝙽𝚂𝙾𝙸𝚂. ✍️#LesLensois2 pic.twitter.com/w0T8wqSM9k — Racing Club de Lens (@RCLens) August 12, 2026