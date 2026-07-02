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'NADISALI SU SE DIMA' /

Buknuo požar u stanu na Trešnjevci: 'Stigla je hitna i plinara'

Buknuo požar u stanu na Trešnjevci: 'Stigla je hitna i plinara'
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Foto: Net.hr

U stanu na zagrebačkoj Trešnjevci izbio je požar, doznaje Net.hr

2.7.2026.
22:02
danas.hr
Net.hr
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U stanu na zagrebačkoj Trešnjevci izbio je požar, doznaje Net.hr. 

"Stanari su se nadisali dima. Očekujemo dolazak hitne pomoći", kazala je za net.hr čitateljica koja se zatekla na mjestu nesreće. 

Vatrogasci: Ljudi su se sami evakuirali

"Dobili smo dojavu o požaru u stanu u Hanamanovoj ulici. Pozvana je policija. Potrebna nam je hitna, zbog udisanja dima ljudi koji su se sami evakuirali iz stana", potvrdio je za Net.hr zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Zagreb, Siniša Jembrih

Jembrih javlja da su iz stana same izašle dvije osobe te da u stanu nema otvorenog plamena.

"Vršimo hlađenje i ventilaciju stubišta. Radilo se o požaru stvari i stola u hodniku, površine 5m2 u stanu površine 60m2. Stigla je hitna i plinara", priopćili su vatrogasci.

PožarTrešnjevka
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