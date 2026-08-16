Sudarila se dva auta između Štefanca i Ivanovca, ima ozlijeđenih

U nedjelju navečer se na potezu između Štefanca i Ivanovca dogodila prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva osobna automobila.

Kako su za eMedjimurje potvrdili iz Policijske uprave međimurske, u nesreći su ozlijeđene dvije osobe. Za sada nema više informacija o njihovom stanju niti o okolnostima koje su dovele do sudara.

Na mjestu nesreće trenutno traje policijski očevid, nakon kojeg će biti poznato više detalja.