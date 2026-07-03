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Vatreni se vraćaju kući nakon dramatičnog ispadanja od Portugala: Evo kada će na hrvatsko tlo

Vatreni se vraćaju kući nakon dramatičnog ispadanja od Portugala: Evo kada će na hrvatsko tlo
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.

Vatreni su prošli grupnu fazu, ali su na prvoj nokaut prepreci naletjeli na jednog od glavnih favorita turnira

3.7.2026.
12:34
Sportski.net
Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.
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Hrvatska nogometna reprezentacija završila je svoj nastup na Svjetskom prvenstvu porazom 1:2 od Portugala u šesnaestini finala, nakon čega slijedi povratak kući.

Ekspedicija iz Toronta planirani let ima u 22:50 po lokalnom vremenu, a dolazak u Zagreb očekuje se u subotu poslijepodne.

Vatreni su prošli grupnu fazu, ali su na prvoj nokaut prepreci naletjeli na jednog od glavnih favorita turnira, čime je njihov put na ovom prvenstvu završen ranije od očekivanog.

U danima koji slijede očekuju se brojne analize dramatične završnice susreta, uključujući i poništeni pogodak u sudačkoj nadoknadi koji je obilježio kraj hrvatske priče na turniru.

Hrvatska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.
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