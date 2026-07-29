FNC ljepotice Mina i Anđela otkrile što publika ne vidi: Progovorile o borcima, uletima i ljubavi

Dok između rundi prolaze oktogonom noseći ploče s brojem sljedeće runde, publika ih vidi tek nekoliko trenutaka. No posao ring djevojke puno je više od kratkog pojavljivanja pred kamerama i pod svjetlima reflektora.

Srpkinja Mina Jeremić i Crnogorka Anđela Kustudić za Net.hr otkrile su kako izgledaju pripreme za FNC spektakl, što se događa iza kulisa te kako su ih potpuno različiti životni putevi doveli u svijet MMA-a. Ispričale su nam i kakav odnos imaju s borcima, što publika tijekom eventa ne vidi, ali i odgovorile na pitanje koje mnoge zanima - kakav je njihov ljubavni status.

Foto: Instagram

Kako je uopće došlo do toga da postanete jedna od ring djevojaka? Jeste li se same prijavile ili vas je netko primijetio i pozvao na suradnju?

Mina:

Iskreno, nikada nisam ni razmišljala o takvom poslu. Radila sam jedno fotografiranje za Damar, a Ivana Stošić pokazao je moje fotografije Ivani Forvač. Ona je tada pokazala interes da se pridružim FNC-u i tako je sve krenulo. Drago mi je što sam dobila ovakvu priliku i što sam postala dio cijele te priče.

Anđela:

Sve je počelo zahvaljujući mojoj dugogodišnjoj prijateljici Mini. Ona me pozvala da se pridružim timu i tako je zapravo krenula cijela moja priča s FNC-om. Nisam se sama prijavljivala, već je sve došlo sasvim spontano. Već nakon prvih evenata shvatila sam koliko mi se sviđa cijela atmosfera i energija tog svijeta pa sam vrlo brzo zavoljela posao kojim se danas bavim.

Foto: Instagram

Kako izgleda jedan vaš radni dan kada je na rasporedu FNC event? Što sve publika ne vidi iza kulisa?

Mina:

Mislim da publika zapravo ne vidi velik dio onoga što radimo iza kulisa. Njima je predstavljeno samo ono što se vidi tijekom samog eventa, ali iza toga postoji puno više. Ljudi često imaju predrasude prema ovom poslu, ali to je zato što nisu proveli dan u njemu i ne mogu znati kako sve zapravo izgleda.

Mi smo tamo kao jedna velika obitelj i svi se jako trude da event izgleda što bolje i da publika bude zadovoljna. Na dan eventa nemamo neke posebne obaveze osim samog događanja. Ustanemo, doručkujemo, odradimo fotografiranje, malo prošetamo, a onda kreće priprema - šminka, frizura, odijevanje i sve ostalo potrebno da budemo spremne. Na event dolazimo otprilike dva sata prije početka.

Foto: Instagram

Anđela:

Mnogi misle da se naš posao svodi samo na ono što se vidi tijekom samog eventa, ali iza kulisa ima mnogo više posla. Dani su ispunjeni snimanjima, fotografiranjem i stvaranjem sadržaja za društvene mreže, a cijelo vrijeme uključene smo u organizaciju i pratimo sve što se događa.

Imamo priliku izbliza vidjeti koliko se borci pripremaju, koliko truda ulažu i kroz što sve prolaze prije nego što uđu u kavez. Atmosfera je jako dinamična i gotovo da nema trenutka odmora. Nakon ta tri dana uvijek budem potpuno iscrpljena, ali istovremeno i ispunjena jer je svaki event posebno iskustvo.

Kakve ste bile kao djeca? Jeste li bile sportski tip i jeste li već tada pratile borilačke sportove ili ste MMA zavoljele tek kasnije?

Mina:

Kao dijete sam bila pravi sportski tip i isprobala sam gotovo sve sportove. Deset godina trenirala sam odbojku, profesionalno sam se bavila veslanjem, a bilo je tu još mnogo sportova.

Što se tiče borilačkih sportova, trenirala sam kickboxing i u taj sport sam se zaljubila. Kasnije sam prestala iz nekih drugih razloga, ali sigurna sam da ću mu se vratiti jer se ljubav prema borilačkim sportovima kroz FNC samo još više povećala.

Anđela:

Sport je dio mog života otkad znam za sebe. Od treće godine trenirala sam odbojku i time se bavila punih 15 godina. Igrala sam profesionalno, čak i u Prvoj crnogorskoj ligi, a tijekom godina isprobala sam se i u drugim sportovima.

MMA sam pratila i ranije, ali tek otkad sam postala dio FNC-a ušla sam dublje u taj svijet. Danas ga pratim s puno većim interesom i iskreno ga obožavam. Toliko me privukao da bih se jednog dana, iz osobnog izazova, voljela okušati i u tom sportu.

Koliko morate paziti na izgled i fizičku spremu zbog posla kojim se bavite? Imate li posebnu rutinu treninga ili prehrane?

Mina:

Posao je takav da moramo dobro izgledati. Što se mene tiče, nemam neki poseban režim. Pazim što jedem i idem u teretanu. Nije to ništa pretjerano ni strogo, nego jednostavno onoliko koliko je potrebno da izgledam dobro.

Foto: Instagram

Anđela:

S obzirom na to da sam cijeli život u sportu, briga o fizičkoj spremi i zdravom načinu života za mene je potpuno prirodna stvar. Već četiri godine redovito treniram u teretani, a paziti na prehranu i treninge nije mi obaveza zbog posla, nego način života.

Naravno da je u ovom poslu važno izgledati njegovano i biti u dobroj formi, ali meni je to prije svega nešto u čemu uživam i što me ispunjava.

Foto: Instagram

Mnogima MMA djeluje kao prilično grub sport. Kako ga vi doživljavate i koliko se tijekom eventa uspijete zbližiti s borcima?

Mina:

MMA je sam po sebi grub sport, ali meni se taj sport sviđa. Mislim da svaki muškarac treba znati braniti sebe i svoje bližnje, koliko god to nekome zvučalo nezahvalno. Naravno, podržavam i žene u tom sportu i ponekad čak više volim gledati ženske borbe nego muške.

Što se tiče boraca, ne provodimo puno vremena s njima. U prolazu se pozdravimo, surađujemo, ponekad popričamo i to je sve. S nekima se družimo, s nekima ne, kao i na svakom poslu. Generalno su svi jako ugodni prema nama i nikada nismo imale nikakav problem.

Anđela:

Razumijem zašto ljudima koji nisu upoznati s MMA-om taj sport djeluje surovo, ali otkad sam ušla u taj svijet potpuno sam promijenila mišljenje. Iza svega stoje disciplina, ogroman rad, poštovanje i jasna pravila koja postoje upravo kako bi zaštitila borce.

Danas MMA doživljavam kao vrhunski sport i iskreno uživam gledati borbe. Što se odnosa s borcima tiče, svi smo prije svega profesionalci. Oni su fokusirani na svoj posao, a mi na svoj. Naravno, imamo odličan odnos, međusobno se podržavamo i vlada lijepa atmosfera u cijelom timu.

Foto: Instagram

Kad smo već kod boraca, možete li nam otkriti tko vam je najzgodniji među njima i postoji li netko iz FNC-a ili svjetske MMA scene koga biste posebno voljele upoznati?

Mina:

Jedina osoba iz MMA scene koju bih voljela upoznati je Nina Drama, ako se to računa. Mislim da bismo imale odličan sadržaj zajedno. (smijeh)

Anđela:

Iskreno, nikada nisam gledala borce na taj način. Prije svega ih gledam kao kolege i vrhunske sportaše. Svi koji se profesionalno bave sportom vode računa o sebi i izgledaju odlično, tako da ne bih nikoga posebno izdvajala niti uspoređivala.

Kada je riječ o tome koga bih voljela upoznati, izdvojila bih Paddyja Pimbletta. Pratim njegovu karijeru već neko vrijeme, zanimljiv mi je i kao borac i kao osoba pa bih voljela jednog dana imati priliku upoznati ga.

Foto: Instagram

Dobivate li puno poruka nakon što odradite event? Ima li više komplimenata ili neobičnih uleta?

Mina:

Dobivam dosta poruka i iskreno, uglavnom su to jako lijepe poruke, komplimenti i poruke podrške. Naravno, povremeno se pojave i negativni komentari, ali uglavnom ispod fotografija.

Ljudi koji ostavljaju takve komentare često traže podršku javnosti od onih koji razmišljaju slično, dok se rijetko tko javi privatno. Sve u svemu, to me ne opterećuje i ne razmišljam previše o tome.

Anđela:

Iskreno, nisam osoba koja često pregledava poruke ili komentare na društvenim mrežama. Najviše pažnje posvećujem ljudima koji su mi bliski pa često ni ne stignem vidjeti sve što se događa na Instagramu, pogotovo tijekom eventa kada je raspored stvarno ispunjen.

Dogodi mi se da tek kasnije otvorim neku stariju objavu i iznenadim se koliko je komentara i poruka stiglo. Najviše primjećujem lijepe riječi i podršku, ne samo od muškaraca nego i od djevojaka i žena, i to mi iskreno puno znači.

Za kraj, pitanje koje će sigurno zanimati čitatelje - jeste li trenutno slobodne ili je vaše srce zauzeto?

Mina:

Zauzeta sam.

Foto: Instagram

Anđela:

Mislim da je sasvim u redu da kroz ovakve intervjue ljudi upoznaju mene i moj posao, ali neke stvari ipak volim zadržati samo za sebe. Privatni, a posebno ljubavni život, nastojim sačuvati izvan očiju javnosti.

Smatram da je lijepo imati dio života koji pripada samo vama i vašim najbližima pa bih neka pitanja ipak ostavila bez konkretnog odgovora.